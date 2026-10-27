Noah Wyle saltó a la fama por interpretar durante mas de una década al doctor John Carter en la dramática serie ER; sin embargo, hoy su nombre se vincula al éxito de la aclamada serie de HBO, The Pitt.

Más allá de su trayectoria artística, hoy su nombre acapara titulares por ser considerado, por People, el hombre vivo más sexy del 2026.

¿Quién es Noah Wyle? Actor protagonista de The Pitt

Noah Strausser Speer Wyle, conocido simplemente como Noah Wyle, es un actor, productor, director y escritor estadounidense cuya carrera se ha desarrollado principalmente en televisión y cine.

Su éxito se basa principalmente en su participación en la series: ER y The Pitt, esta última le ha valido nominaciones en la categoría Mejor Actor Dramático en los premios Emmy y Globos de Oro.

Por su impacto en la cultura pop y su trayectoria profesional tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Noah Wyle (@therealnoahwyle/Instagram)

¿Qué edad tiene Noah Wyle? Actor protagonista de The Pitt

Noah Wyle nació en Hollywood, California, Estados Unidos, el 4 de junio de 1971, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Quién es la esposa de Noah Wyle? Actor protagonista de The Pitt

Desde junio de 2014, Noah Wyle está casado con la actriz Sara Wells, de 47 años.

Previamente, del 2000 al 2010, estuvo casado con la maquillista Tracy Warbin, de 58 años.

Noah Wyle (@therealnoahwyle/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Noah Wyle? Actor protagonista de The Pitt

A Noah Wyle lo rige el signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Noah Wyle? Actor protagonista de The Pitt

Noah Wyle tiene tres hijos:

Owen Strausser Wyle, fruto de su primer matrimonio con Tracy Warbin

Auden Wyle, también de su matrimonio con Tracy Warbin

Frances Harper Wyle, fruto de su matrimonio actual con Sara Wells

¿Qué estudió Noah Wyle? Actor protagonista de The Pitt

Tras concluir sus estudios en secundaria, Noah Wyle no asistió a la universidad. Comenzó a estudiar actuación con el reconocido profesor, actor y director Larry Moss.

Noah Wyle (@therealnoahwyle/Instagram)

¿En qué ha trabajado Noah Wyle? Actor protagonista de The Pitt

Noah Wyle ha participado en series televisivas como:

ER (Urgencias/Emergencias), 1994–2009

Falling Skies, 2011–2015

Saga The Librarians, 2014–2016

Leverage: Redemption, 2021–2025

The Pitt, desde 2025

En cine:

A Few Good Men, 1992

Donnie Darko, 2001

Películas derivadas de The Librarians (El mapa del rey Salomón, 2006)

Trabajo filantrópico:

Participa en la organización internacional sin fines de lucro Doctors of the World

Es miembro del Consejo de Human Rights Watch

Funge como productor artístico voluntario de la Blank Theatre Company en Hollywood

En 2004 fue el portavoz de la campaña Cover the Uninsured

Es defensor de los derechos de los animales y portavoz del World Wildlife Fund

En 2009 se convirtió en portavoz del World Wide Fund for Nature

Noah Wyle (@therealnoahwyle/Instagram)

Noah Wyle, el hombre más sexy del 2026

De acuerdo con la selección anual de People, Noah Wyle es el hombre vivo más sexy del 2026.

Inicialmente, el actor creyó que su nombramiento era una broma.

Ni en un millón de años imaginé que recibiría un honor así. Noah Wyle

En una entrevista con el medio, Wyle confesó que tras este nombramiento espera que su vida cambie, que la dicha y abundancia lleguen. Por supuesto, él estaba bromeando.

Espero que esto lo cambie todo ¡Ojalá a partir de ahora todo sea color de rosa, pura dicha y abundancia! Bueno, no tanto, pero seguro que mis amigos y mi familia me van a tomar el pelo un buen rato. Noah Wyle

Asimismo, reveló que su esposa se alegró por el titulo, ya que lo considera un buen padre y esposo, algo que merece ser reconocido.

Finalmente, bromeó sobre la reacción de su amigo George Clooney, quien dice se sentirá como un “padre orgulloso”.