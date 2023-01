¿Recuerdas el videojuego de The Last of Us? Pues HBO Max estrenaría hoy -15 de enero- la serie más esperada, pero ya comenzó con fallas en la plataforma.

No en balde los años que se esperaron para que The Last of Us tuviera un regreso y no precisamente en videojuego, sino en una serie de streaming, pero HBO Max ya inició la decepción.

Usuarios en redes sociales fueron los que compartieron que HBO Max se cayó en pleno estreno de The Last of Us, sino que ya se están arrepintiendo de su suscripción.

¿Fallando como siempre? HBO Max se cae en estreno de The Last of Us

Los fans ansiosos del estreno de The Last of Us están reportando que HBO Max ya comenzó con fallas en pleno día de lanzamiento de la esperada serie.

No en balde que desde 2020 se comenzaron los rumores de que el videojuego tendría su propia serie vía streaming, sino que han pasado tres años para que se estrene.

Sin embargo, HBO Max ya comenzó a decepcionar a sus nuevos suscriptores -y algunos viejos-, pues la plataforma se cayó en plena fecha de estreno.

Usuarios comenzaron a escribir a la cuenta oficial de la plataforma para decir que estaba fallando y aunque pidió hacer ‘refresh’, otro más se sumó a la queja.

The Last of Us estrena episodio y HBO Max ya tiene fallas. (Twitter / Captura de pantalla)

Asimismo, otra chica en Twitter aseguró que si HBO Max no funcionaba es porque todos querían ver The Last of Us en su día de estreno.

The Last of Us se estrena y HBO Max ya falló. (Twitter / Captura de pantalla)

Y las quejas siguen y siguen, asegurando que en cuanto terminen de ver The Last of Us terminarán su suscripción en HBO Max por las fallas.

Y así es cómo lo que pudieron ser nuevos clientes, terminaron en usuarios que no recomendarían el servicio de HBO Max.

Pues antiguos usuarios dicen que la plataforma de streaming ha tenido “problemas de señal, desde el inicio de la humanidad”.

The Last of Us se estrena y HBO Max ya falló. (Twitter / Captura de pantalla)

Así será presentado The Last of Us en HBO Max

Los fallos en HBO Max ya se están reportando en pleno día del estreno de The Last of Us, pues aseguran que la plataforma se cayó por tanto que quieren ver la serie.

Y si aún no estás seguro de que valga la pena pagar la suscripción de HBO Max, por la múltiples fallas que muchos aseguran tienen siempre, te decimos indispensables para tomar tu decisión.

HBO Max tiene una mensualidad en México de 99 pesos (para celular) y de 149 pesos (en pantallas).

La plataforma es la encargada de crear la desgarradora historia de The Last of Us, misma que se dividió en 9 capítulos que se estrenarán uno cada domingo a las 8:00 pm en México.

De modo que el primero será el 15 de enero y terminará el 12 de marzo.

Algunos críticos que ya pudieron ver el primer episodio de The Last of Us, aseguran que la serie de HBO Max competirá y ganará a mejor serie dramática en diversos premios.

