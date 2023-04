Una de las cantantes más importantes del momento sin duda alguna es Taylor Swift y ahora Los Simpson le rinden homenaje con una parodia de su corto ‘All Too Well: The Short Film’.

Aunque muchos no lo sepan, Taylor Swift de 33 años está ligada de por vida a Los Simpson pues ambos llegaron al mundo en el año de 1989 .

Y es por eso que además de su conexión, Los Simpson quisieron rendirle un homenaje a Taylor Swift con su reciente cortometraje y canción favorita ‘All Too Well: The Short Film’.

Esto ocurrió el pasado 23 de abril en su último episodio de Los Simpson ‘Fan-ily Feud’ en donde Homero habla mal de una superestrella y afronta las consecuencias: acoso e ira de los fans.

Los Simpson no mencionan a Taylor Swift, pero hay muchas referencias a ella

El último episodio de Los Simpson ha hecho un claro homenaje a Taylor Swift y a su cortometraje ‘All Too Well: The Short Film’.

Si bien no se menciona el nombre de Taylor Swift en el episodio e incluso la cantante a la que Homero ofende es ficticia - Ashlee Starling - se pueden ver las similitudes.

Especialmente cuando en el episodio de Los Simpson, Lisa les enseña el nuevo videoclip de la cantante -quien sería Taylor Swift- tras haber hablado con Marge.

En este video de Los Simpson, hay una gran similitud con ‘All Too Well: The Short Film’, en donde muestran una relación que al principio es mágica, pero termina por que el chico no lo sabe valorar.

En este caso, el video de la canción llamada ‘The Way You Was’, hace referencia a la relación de la pareja más famosa de Los Simpson: Marge y Homero.

En el video de Los Simpson, pueden verse los viajes en auto, cenas, amigos, discusiones; tal y como lo plasmó en su momento Taylor Swift en su video ‘All Too Well: The Short Film’, el cual va dedicado a Jake Gyllenhaal de 42 años.

Los Simpson rindieron homenaje a Taylor Swift en su último capítulo ( 20th Television)

¿Quién es Jade Novah que da vida a la Taylor Swift ficticia en Los Simpson?

El más reciente capítulo de Los Simpson ha rendido homenaje a Taylor Swift, aunque no han mencionado su nombre directamente y no es ella quien prestó su voz, sino la cantante Jade Novah.

Lindsay Fields de 36 años de edad, mejor conocida como Jade Novah es una cantante y compositora estadounidense quien saltó a la fama gracias a sus covers en YouTube.

Sin embargo, tras mucho esfuerzo, Jade Novah ha logrado ser reconocida e incluso ha participado como corista para artistas como Beyoncé -41 años-, Lady Gaga -37 años- y Rihanna -35 años-.

En 2018, quien presta la voz a la superestrella que hace referencia a Taylor Swift en Los Simpson, lanzó su álbum debut ‘All Blue’ y fue nominada a un premio NAACP Image Award 2019 como Mejor Artista Nuevo.

Taylor Swift ya había salido en Los Simpson antes de su homenaje a ‘All Too Well: The Short Film’

El último capítulo de Los Simpson, le han rendido un homenaje a Taylor Swift y a su cortometraje ‘All Too Well: The Short Film’.

No obstante y aunque el nombre de Taylor Swift no es mencionado directamente, la cantante ya había estado presente en Los Simpson.

Como se mencionó anteriormente, Los Simpson y Taylor Swift comparten el mismo año de nacimiento: 1989.

Y durante la temporada 28 de Los Simpson, en la clásica pizarra donde Bart escribe, aparece la leyenda “Gracias por 28 grandes años… Taylor Swift” en el capítulo “Dogtown”.