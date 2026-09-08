¿Superman llegará a Netflix México? Los fans del superhéroe celebran la llegada de la cinta protagonizada por David Corensewt a la plataforma tras su salida de HBO Max.

Hasta el momento, Netflix anunció que Superman llegará a Netflix España el 19 de septiembre, lo cual ha provocado dudas sobre si también estará disponible en Netflix Latinoamérica.

Superman llegará a Netflix en septiembre tras su salida de HBO Max

Netflix lanzó una buena noticia para los fans de Superman, pues la película dirigida por James Gunn será parte de su catálogo a partir del sábado 19 de septiembre en España.

El anuncio se hizo a través de las cuentas de redes sociales de Netflix España el pasado 29 de agosto, donde revelaron que Superman llegará a la plataforma tras su salida de HBO Max a finales de mes.

Netflix España anuncia la llegada de Superman a su catálogo el 19 de septiembre (X/@NetflixES)

Esto generó dudas en fans mexicanos de Superman, ya que Netflix Latinoamérica no ha anunciado si la película también estará disponible en México.

Hasta el momento, Netflix México no ha confirmado o negado la llegada de Superman a la plataforma y no forma parte de la lista de películas que se agregan este mes, pero podría ser una de las sorpresas del mes.

¿Dónde ver Superman en México? Esta disponible en estas plataformas

Superman está disponible en México a través de la plataforma HBO Max y no ha anunciado si también la retirará de su catálogo como en España.

Esta película también se puede alquilar por 50 pesos en Prime Video y comprar por 200 pesos.

Mientras que en Google Play Películas puedes alquilar Superman por 60 pesos y por el mismo precio puedes verla en YouTube Películas.

Por otro lado, estas son las películas que Netflix Latinoamérica estrenará en septiembre:

Viaje a las estrellas II, III, IV, V, VI

El doc de la IA: O cómo me convertí en apocaloptimista

Barbie El Cascanueces

Animales nocturnos

Bob Espoja: en busca de los pantalones cuadrados

Las mejores

Una película de Minecraft

Ted 1 y 2

Cómo perder a un hombre en 10 días

Unabomber

Black Adam

La Momia (trilogía)

The Furious: Pertaruhan Maruah

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito

Manonoke III: La maldición de la serpiente

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