La famosa plataforma de streaming, Netflix ha estrenado polémico programa con la última entrevista de famosos antes de su muerte, causando revuelo entre sus suscriptores.

Por lo que “Últimas palabras célebres” es el programa de Netflix que presenta la última entrevista de figuras notables y que ya ha estrenado su primer capítulo.

Polémico programa de Netflix que solo estrenará sus episodios después de que la celebridad entrevistada muera.

Se sabe que hasta ahora, Netflix ya ha grabado 4 entrevistas a celebridades para la docuserie “Últimas palabras célebres”, de las cuales se desconoce quiénes son; así como ya prepara 4 entrevistas más.

Asimismo, las celebridades protagonistas de “Últimas palabras célebres” saben que esta entrevista saldrá a la luz en Netflix hasta después de su muerte, por lo que se cree que los protagonistas son personajes famosos de edad avanzada.

"Netflix":

Porque hicieron entrevistas a distintos famosos que están cerca de morir e irán estrenando los capítulos acorde fallezcan. pic.twitter.com/5bu8s8XuWX — Tendencias (@TTendenciaX) October 25, 2025

Jane Goodall protagoniza el primer episodio del polémico programa de Netflix con la última entrevista de famosos antes de su muerte

El primer episodio de “Últimas palabras célebres”, el polémico programa de Netflix con la última entrevista de famosos antes de su muerte ya se ha estrenado.

Por lo que los suscriptores a la plataforma de streaming Netflix ya pueden ver la última entrevista protagonizada por la Dra. Jane Goodall, quien murió el pasado 1 de octubre a los 91 años.

Primer episodio de “Últimas palabras célebres” con la Dra. Jane Goodall, famosa primatóloga, antropóloga y activista ambiental británica que fuera conocida por su estudio del comportamiento de los chimpancés en Tanzania; y que llega a menos de un mes de su muerte.