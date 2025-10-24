Daniella Monet volverá como la nueva protagonista del nuevo spin-off de Victorious, el cual será producido y emitido por Netflix.

Victorious planea un spin-off con Daniella Monet y Netflix

De acuerdo con los últimos reportes de Variety , Netflix está preparando un spin-off de la popular serie de Nickelodeon, Victorious pero ahora con Daniella Monet como protagonista en su papel de Trina Vega.

Es decir que de momento, no se ha revelado si es que Victoria Justice de 32 años de edad regresará o tendrá algún tipo de cameo o mención; sin embargo, todo apunta a que este spin-off de Netflix apunta a centrarse en Tina Vega, personaje de Daniella Monet de 36 años de edad.

Según revela la información que circula en diversos medios estadounidenses -incluyendo Variety -, la premisa del spin-off de Victorious con Daniella Monet, mostraría cómo Trina Vega se convirtió en maestra de Hollywood Arts.

Se espera que haya una primera temporada con un total de 26 episodios y se estrene en Netflix en 2026, con lanzamientos posteriores en las plataformas de Nickelodeon y Paramount+ con nuevos talentos como:

Alyssa Miles de 21 años de edad

Emmy Liu-Wang de 18 años de edad

Peyton Jackson de 20 años de edad

Erika Swayze de 22 años de edad

Martin Kamm de 20 años de edad

De momento se revela que este spin-off de Victorious se encuentra actualmente en producción por parte de Netflix, popular serie que comenzó en 2010 y terminó en 2013.

Cabe recordar que entre el elenco de la popular serie de Victorious, estuvieron grades artistas como Ariana Grande, Victoria Justice y demás:

Victoria Justice de 32 años de edad como Tori Vega

Daniella Monet de 36 años de edad como Trina Vega

Ariana Grande de 32 años de edad como Cat Valentine

Leon Thomas III de 32 años de edad como Andre Harris

Avan Jogia de 33 años de edad como Beck Oliver

Elizabeth Gillies de 32 años de edad como Jade West