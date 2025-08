Sarah Jessica Parker -de 60 años de edad- se despide de Carrie Bradshaw tras 27 años dándole vida en Sex and the City: “La he amado más que a nadie”.

En 1998, Sarah Jessica Parker inició su interpretación como Carrie Bradshaw, uno de sus personajes más icónicos.

Sarah Jessica Parker se despide de Carrie Bradshaw tras 27 años

El pasado 1 de agosto, Sarah Jessica Parker compartió un conmovedor mensaje para despedirse de Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker describió a su personaje: “Ella cruzando calles, avenida, así parecía. Ella, corazones rotos, tacones, hábitos. Ella me encantó”.

Carrie Bradshaw ha evolucionado a través de los años y mostrado las diferentes etapas de vida del personaje con Sex and the City y And Just Like That.

“La peores y mejores decisiones, viaje cerca y lejos, para lo nuevo y lo vintage”, expresó Sarah Jessica Parker sobre la vida de Carrie Bradshaw a lo largo de los años.

El personaje de Carrie Bradshaw se ha destacado por sus historias amorosas y su gusto por la moda.

“Ella ha llevado vergüenza, orgullo, honor, optimismo y literalmente incontables vestidos, faldas, tutus. Sostenido en las manos, esperanzas y lo mejor de la gente” Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker también recordó a las icónicas amigas de Carrie Bradshaw: “Miranda, Samantha y Charlotte, nunca habrá mejores amigas y qué gran fortuna para Carrie conocer y amar”.

Sarah Jessica Parker (Instagram/@sarahjessicapar)

Sarah Jessica Parker agradece a Carrie Bradshaw y le declara su amor

Tras 27 años como Carrie Bradshaw, Sara Jessica Parker confiesa que es el personaje que más ha amado.

“Carrie Bradshaw ha dominado mi latido profesional durante 27 años. Creo que la he amado más que a nadie“, contó Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker mencionó que Carrie Bradshaw ha sido su compañera de emociones y le tiene profunda gratitud.

La actriz agradeció a su equipo por su apoyo durante la serie y películas, la cuales están disponibles en Netflix y HBO.

“Gracias a todos. Te quiero tanto. Espero que te gusten estos dos últimos episodios tanto como a todos“, expresó Sarah Jessica Parker.