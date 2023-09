Ricardo Peralta de 33 años de edad, se hace notar al reclamar que no entregó la corona de ganador a Irma Miranda en MasterChef Celebrity 2023.

Ricardo Peralta quien fue el ganador de MasterChef Celebrity 2022, quedó vestido y alborotado pues no fue invitado para coronar a la triunfadora en esta nueva edición.

Además de mostrar su molestia por no presenciar la gran final en vivo, también expresó que en esta temporada para él “no hubo ganador”, lo que causó gran polémica.

MasterChef Celebrity 2023: El chef Herrera no quiere volver a ver a estos participantes en su vida

Poncho de Nigris se queja porque no lo invitaron a la final de MasterChef Celebrity 2023 y Ricardo Salinas Pliego ya le contestó

El año pasado, MasterChef Celebrity contó con la presencia de grandes figuras del medio artístico, convirtiéndose como uno de los programas estelares de TV Azteca.

Pero quién destacó entre los concursantes y se llevó el triunfo de esa temporada fue el influencer Ricardo Peralta, quien se convirtió el favorito del público y de los mismos jueces.

Luego de cuatro meses de competencia, el domingo 10 de septiembre llegó a su fin MasterChef Celebrity 2023.

Tras una final llena de suspenso entre los finalistas, quien se llevó el triunfo en esta temporada fue Irma Miranda de 27 años de edad.

No obstante, Ricardo Peralta dio su opinión al respecto sobre MasterChef Celebrity 2023, donde resalta que espero su invitación para presenciar la gran final y además coronar a la nueva ganadora.

Poncho de Nigris se queja porque no lo invitaron a la final de MasterChef Celebrity 2023 y Ricardo Salinas Pliego ya le contestó

Ricardo Peralta hace berrinche por no recibir invitación a la final MasterChef Celebrity 2023 (Especial / Twitter @Ricardo_Peralta)

Dichas palabras, resonaron entre los fans puesto que Ricardo Peralta agregó un emoticón de cara triste demostrando que quería estar presente en el programa culinario.

El berrinche de Ricardo Peralta no quedó ahí, pues fue tanta su molestia al no estar presente como invitado especial de MasterChef Celebrity que desató una gran polémica.

Ricardo Peralta se encuentra en una polémica tras sus declaraciones sobre la final de MasterChef Celebrity 2023.

El influencer mexicano aparte de expresar que no fue invitado al programa, escribió en su cuenta de Twitter que para él “no hubo ganador” por no haber estado en la final para coronarlo.

Sin embargo, minutos después borró la publicación, aunque hubo seguidores que lograron responder ante dicha declaración.

“Sí a mi me preguntan, no hubo ganadora de MasterChef porque yo no pase la corona”

Ricardo Peralta