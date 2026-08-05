El universo de La Guerra de las Galaxias se expande hacia horizontes inéditos con el estreno de Star Wars: Visions — La Novena Jedi, un spin off derivado de su serie animada antológica.

Star Wars: Visions — La Novena Jedi comenzó como un cortometraje por parte del estudio Production I.G., ha evolucionado hasta convertirse en una serie limitada de ocho episodios que promete redefinir la mitología de la Fuerza.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Star Wars: Visions – La Novena Jedi hace una buena transición de corto a serie limitada Star Wars: Visions – La Novena Jedi busca innovar dentro del canon de la franquicia Star Wars: Visions – La Novena Jedi desarrolla muy bien a personajes conocidos La animación es un poco irregular en Star Wars: Visions – La Novena Jedi Star Wars: Visions – La Novena Jedi tiene varios clichés de la saga

Star Wars: Visions — La Novena Jedi hace una buena transición de corto a serie limitada

Star Wars: Visions — La Novena Jedi hace una buena transición de corto a serie limitada, expandiendo bastante bien la historia del material original.

Esto era crucial, pues el corto de la primera temporada de la serie antológica, así como su continuación en la tercera entrega, no duraban más allá de 15 minutos cada uno; mientras que acá tenemos un show de 8 episodios de media hora.

Star Wars: Visions – La Novena Jedi (Disney)

Gran parte de su triunfo se debe a que Lucasfilm respetó la visión tanto del estudio Production I.G. como de Kenji Kamiyama, creador de todo el concepto.

Haciendo que toda la trama y personajes se sientan orgánicos, no solo una expansión apresurada buscando maximizar el buen recibimiento de los cortos.

Star Wars: Visions — La Novena Jedi busca innovar dentro del canon de la franquicia

Lo que hace interesante a la serie es que Star Wars: Visions — La Novena Jedi busca innovar dentro del canon de la franquicia, poniendo el foco de atención en algo que irónicamente había pasado desapercibido: los sables de luz.

En esta historia, el color y la forma del sable pueden cambiar para reflejar la naturaleza y la conexión con la Fuerza de su portador, integrándose directamente a la trama y explicando de cierta manera el por qué de las diferencias entre sables.

Ya que permite identificar visualmente si un personaje ha sucumbido al lado oscuro, si posee una justicia sincera, o bien ha alcanzado un estado diferente de dominio de La Fuerza.

Además, pone en tela de juicio la misma existencia de los lados Oscuro y Luminoso de La Fuerza, afirmando que toda la guerra entre Jedi y Sith es arcaica y los seres vivos deben de trascender dicha dicotomía.

Star Wars: Visions – La Novena Jedi (Disney)

Star Wars: Visions — La Novena Jedi desarrolla muy bien a personajes conocidos

Gracias a su formato de 8 episodios de duración mediana, Star Wars: Visions — La Novena Jedi desarrolla muy bien a personajes conocidos, principalmente a la protagonista Lah Kara.

La serie muestra el viaje de Kara, una joven aprendiz de Jedi que busca a su padre secuestrado, el maestro Lah Zhima, conocido también por ser quien se encarga de forjar los sables de luz.

Sin embargo, las cosas se complican cuando una organización desconocida busca hacerse con el control de la galaxia, usando precisamente las enseñanzas de Zhima, por lo que Kara y otros Jedi deberán detenerlos.

Así, vemos a Kara como un nuevo tipo de guerrera que debe encontrar su camino en una galaxia donde tanto los Jedi como los Sith parecen haber desaparecido, pero la Fuerza sigue siendo un aliado importante.

Explorando a la Jedi no como parte de una organización rígida o institucionalizada, sino como una persona que lucha con su propia oscuridad interna, cuestionando sus acciones en cada momento.

Star Wars: Visions – La Novena Jedi (Disney)

La animación es un poco irregular en Star Wars: Visions — La Novena Jedi

Si bien no es un desastre, la animación es un poco irregular en Star Wars: Visions — La Novena Jedi, debido a la combinación del estilo tradicional con el CGI.

Principalmente, esta última parte es la que llega a arruinar algunos pasajes de la serie, pues no logra encajar del todo con la estética general de la obra.

Asimismo, algunos pasajes del estilo 2D llegan a no estar del todo pulidos, con rostros que se borran a la distancia y movimientos acartonados.

Afortunadamente, los inconvenientes son pocos y principalmente en los primeros episodios, conforme avanza la serie las cosas mejoran. Las partes importantes, como los combates, lucen espectaculares siempre.

Star Wars: Visions – La Novena Jedi (Disney)

Star Wars: Visions — La Novena Jedi tiene varios clichés de la saga

Aunque la narrativa busca innovar, en un primer momento Star Wars: Visions — La Novena Jedi tiene varios clichés de la saga, repitiendo varias cosas que hemos visto en las películas desde la original del 1977.

Nuevamente tenemos el enfrentamiento de una rebelión contra una fuerza militar que busca conquistar la galaxia, otra vez el villano principal es un usuario de La Fuerza con traje y máscara negra que tiene un arma que puede acabar con planetas.

En los primeros capítulos básicamente estás viendo una vez más la trilogía original, pero con otros personajes y en anime, cosa que te podría fastidiar.

Sin embargo, es la segunda mitad de la serie la que brilla con más fuerza, donde comienza a forjar su propia identidad y los personajes adquieren vida propia, más allá de los mencionados clichés.

Mostrando que el show pudo funcionar perfectamente sin todos esos elementos que cada vez se hacen más cansados en la franquicia.

Star Wars: Visions – La Novena Jedi (Disney)

¿Vale la pena Star Wars: Visions — La Novena Jedi?

Star Wars: Visions — La Novena Jedi es sin duda una de las mejores expansiones de la franquicia fuera de su canon principal, siendo una historia bastante agradable incluso para quienes no son fans.

Al desafiar las reglas establecidas y enfocarse en la esencia humana de los personajes de Star Wars: Visions — La Novena Jedi, Production I.G revitaliza un poco el espíritu de Star Wars.

Sobreponiéndose incluso a sus propios errores, como pequeños pasajes de mala animación y elementos narrativos que ya son repetitivos en la franquicia.

Si no te gusta Star Wars pero sí el anime, sería bueno que le dieras una oportunidad, pues encontrarás una obra divertida. Ahora que si eres warsie a muerte, esta serie es un obligado que no debes dejar de pasar.