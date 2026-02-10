Primal Temporada 3 de HBO Max, creada por Genndy Tartakovsky, representa un salto audaz en la narrativa y el tono de la serie; aunque eso no significa que agrade a todo el mundo.

Si bien ya van unos episodios de Primal Temporada 3, nosotros ya pudimos ver el resto de la serie y te podemos adelantar que el resultado dividirá opiniones.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Primal Temporada 3 le da un giro total a la trama

Primal Temporada 3 le da un giro total a la trama, alejándose de la historia tradicional “prehistórica”, en favor de explorar el misticismo.

Primal Temporada 3 (HBO Max)

Tartakovsky hace que la transformación “espectral” de Spear se convierta en el eje narrativo de los nuevos episodios, lo cual se mantiene prácticamente hasta el final.

Con esto ya no se trata únicamente de la lucha por la supervivencia, sino de la exploración de lo que significa existir más allá de la muerte y cómo la violencia trasciende lo físico.

Rompiendo la linealidad tradicional de los shows televisivos, en favor de un experimento narrativo; algo raro en esta época, aunque no deja de ser chocante en algunos momentos.

Primal Temporada 3 busca explorar más a los personajes secundarios

Primal Temporada 3 busca explorar más a los personajes secundarios, viendo su evolución en general.

Esto lo vemos principalmente en Fang, la inseparable compañera dinosaurio, la cual es el corazón emocional de la serie; irónicamente, dotando de humanidad al show.

Fang representa la continuidad de la vida frente a la decadencia y el horror que rodea a Spear, lo cual hace que la relación entre ellos se vuelve más compleja.

La dinosaurio ya no solo es una aliada de supervivencia, sino un símbolo de legado y esperanza; principalmente por el nuevo rol que toma en su vida personal.

Siendo la relación con su amigo “humano”, una dicotomía entre oscuridad y el tormento, y luz y sentido de futuro.

Primal Temporada 3 (HBO Max)

Primal Temporada 3 mantiene su fuerza en su narrativa

Algo que ya se demostró desde los primeros capítulos es que Primal Temporada 3 mantiene su fuerza en su narrativa, pues no traiciona la esencia de la manera en que se cuenta su relato.

Genndy Tartakovsky nos presenta una vez más la narración casi sin diálogos, apoyada en la fuerza de la animación y el sonido.

Sin embargo, en esta temporada se intensifica el uso de silencios prolongados, planos rituales y atmósferas cargadas de tensión.

La acción visceral sigue presente, pero ahora se combina con un tono más simbólico y espiritual debido a la condición y el viaje que hace nuestro protagonista, que es más contemplativo.

Primal Temporada 3 (HBO Max)

La estética de Primal Temporada 3 logra superarse

Si bien la serie siempre ha sido un deleite visual, la estética de Primal Temporada 3 logra superarse, dando el mejor diseño de arte hasta el momento.

La animación se vuelve más sombría, con paletas de colores fríos y escenarios que evocan lo sobrenatural; destacando los tonos verdes “mortuorios”

Con esto, las visiones y los elementos fantásticos se integran en la trama, creando una estética que recuerda al horror psicológico más que a la aventura épica.

El apartado estético nos indica que esta, más que ser una serie de acción como venía siendo, se ha transformado en un show ligado al terror.

Primal Temporada 3 (HBO Max)

Primal Temporada 3 puede exigir mucho del espectador

A diferencia de las entregas anteriores, Primal Temporada 3 puede exigir mucho del espectador, debido a que el ritmo cambia totalmente.

Al ser todo más contemplativo, puede sentirse lenta en comparación con la intensidad de temporadas anteriores, que eran más frenéticas.

Esto sin olvidar que hay que prestar mucha atención a todo el simbolismo de la transformación de Spear, así como su viaje después de esto.

Hay muchos detalles en cada uno de los capítulos que se retoman en posteriores; por lo que si eres un espectador que se distrae fácilmente, es posible que pierdas varios de estos y no entiendas lo que sucede.

Primal Temporada 3 (HBO Max)

¿Vale la pena Primal Temporada 3?

Primal Temporada 3 no es simplemente una continuación; es una reinvención radical del concepto original de la serie, a uno que tiene tanto cosas muy buenas, como otras no tan buenas.

El regreso de Primal Temporada 3 redefine la serie, llevándola de la brutalidad física a un terreno de horror psicológico y espiritual.

Es una apuesta arriesgada, pero confirma a Tartakovsky como un creador dispuesto a desafiar las expectativas y a explorar nuevas fronteras narrativas dentro de la animación.

Esta temporada puede no ser para todos, pero quienes acepten el reto encontrarán una obra que expande los límites del género y que demuestra que no es solo una serie de acción prehistórica, sino un lienzo para reflexionar.