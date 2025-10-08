El Señor de los Cielos regresa a Telemundo con un spin off; estos son los actores y personajes de Dinastía Casillas, la continuación de la aclamada serie.

Dinastía Casillas es la continuación de El Señor de los Cielos, serie que tuvo nueve temporadas y dejó en suspenso a sus seguidores.

Dinastía Casillas: Actores y personajes del sin off de El Señor de los Cielos

Telemundo sigue apostando por la historia de El Señor de los Cielos y estrenó Dinastía Casillas, un spin off que promete continuar con la historia de poder y traición.

Los personajes de la Dinastía Casillas son:

Ismael Casillas: Iván Arana, de 38 años de edad (Hijo de Aurelio Casillas)

Isabella Casillas: Diana Ahumada, de 30 años de edad (Prima de Ismael Casillas)

Chacorta: Raúl Méndez, de 50 años de edad (Hermano de Aurelio Casillas)

Isidro Casillas: Alexis Jauregui (Hijo de Mónica Robles y Aurelio Casillas)

La ‘Tata’: Wendy de los Cobo, de 60 años de edad (madre de Ismael Casillas)

Laura Salgado: Karen Sandoval, de 31 años de edad (Esposa de Ismael Casillas)

Elizabeth Cordero: María Fernanda Yepez, de 44 años de edad (Esposa de El Chema)

El General Cienfuentes: Roberto Sosa, de 55 años de edad

Salvio ‘El Ingeniero’ Navarrete: Plutarco Haza, de 53 años de edad

Fabricio ‘El Gancho’: Ianis Guerrero, de 44 años de edad

Lucy Fernanda Estrada: Ximena González Rubio, de 46 años de edad

Leo Venegas: Leonardo Álvarez

¿De qué trata la serie Dinastia Casillas? La continuación de El Señor de los Cielos

Tras la desaparición de Aurelio Casillas (El Señor de los Cielos) y Rutila Casillas, Ismael Casillas trata de retomar el poder y busca ser el líder del negocio familiar.

La ausencia de El Señor de los Cielos dejó el lugar libre para que sus enemigos busquen apoderarse de su legado, por lo que Ismael Casillas y su familia tratarán de evitarlo.

Pero, no será tan fácil, pues Elizabeth Cordero, esposa de El Chema, regresará a México en busca del territorio y fortuna del narcotraficante.

Dinastía Casillas se estrenó el martes 7 de octubre y se transmite de lunes a viernes a las 9:00 de la noche por Telemundo.