Recientemente Discovery liberó el tráiler de su serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la cual presentará una investigación sobre Dan Schneider.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV mostrará testimonios de diversas personas vinculadas a Dan Schneider, conocido por crear series juveniles para Nickelodeon.

Sin embargo, en 2018 el productor abandonó de manera sorpresiva la empresa, luego de una serie de acusaciones y polémicas sobre abuso físico, sexual y psicológico a actores y actrices.

Si estás interesado en este caso, aquí te diremos todos los detalles de esta serie documental y su disponibilidad en México.

Dan Schneider y Ariana Grande (Investigation Discovery)

¿De qué tratará Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV?

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV tendrá una serie de entrevistas con colaboradores, guionistas, actores y actrices, quienes describirán el ambiente laboral con Dan Schneider.

Por lo que podemos ver en el tráiler de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, en general las producciones de Dan Schneider estaban inmersas en un entorno de abuso constante.

Esto es lo que habría llevado al despido del productor y que actualmente se encuentre desaparecido de la escena televisiva de Estados Unidos.

Entre los personajes entrevistados encontraremos a:

Christy Stratton

Giovonnie Samuels

Kyle Sullivan

Bryan Hearne

Katrina Johnson

Virgil Fabian

Destaca la ausencia de Jennette McCurdy, Alexa Nikolas y Amanda Bynes, quienes han sido las principales detractoras de Dan Schneider y las series de Nickelodeon.

Recordemos que Jennette McCurdy señaló que la obligaban a beber alcohol y confirmó de manera velada los múltiples encuentros sexuales en la producción de Victorious.

Por su parte Alexa Nikolas declaró que sufrió abuso psicológico constante por parte de las hermanas Spears en Zoey 101; además de intentos de acoso y abuso sexual.

Mientras que Amanda Bynes llegó a señalar que las enfermedades mentales que sufre se generaron durante su época en El Show de Amanda de Nickelodeon.

Alexa Nikolas en Zoey 101 (Nickelodeon)

¿Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV se podrá ver en México?

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV se estrenará en Estados Unidos los días 17 y 18 de marzo de 2024, por el canal Investigation Discovery.

Esto significa que Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV no llegará a México en su estreno; sin embargo, posteriormente será subido a la plataforma de Max.

Para la fecha de estreno del documental ya se habría dado la fusión de HBO Max y Discovery+ en México.

Esto significa que gracias a Max en su versión para México, los contenidos de Investigation Discovery como Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, estarán disponibles en el país.

Con información de Investigation Discovery y Max.