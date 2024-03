El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, en el que Drake Bell revela el abuso sexual durante su estancia en Nickelodeon, ya fue visto por Josh Peck, quien trabajó con él cuando sucedió todo.

Ahora es el actor Josh Peck quien rompe el silencio sobre el abuso sexual que vivió su compañero de serie Drake Bell.

Por lo que Josh Peck deja en claro su apoyo a Drake Bell -de 37 años de edad-, pese a la distancia y los malos entendidos en los que se han visto envueltos.

Drake Bell sale a defender a Josh Peck y aclara que lo apoyó cuando denunció el abuso sexual (Especial)

Josh Peck refrenda su apoyo a Drake Bell y espera “sanación” para todas las víctimas de abuso sexual

Tras varios días y en medio del escándalo por el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Josh Peck -de 37 años de edad- se ha pronunciado públicamente.

Pues a través de su perfil de Instagram, Josh Peck aseguró haber terminado de ver el revelador documental y haberse tomado unos días para procesar todo.

Con ello, Josh Peck compartió que se comunicó con Drake Bell en privado, luego de haber visto el documental que lo dejó procesando por unos días.

Asimismo, Josh Peck expresó lo duro que ha sido tener que hablar del tema, pues aseguró que “revivir esto públicamente es increíblemente difícil”.

Con ello Josh Peck espera que Drake Bell y todas las víctimas del abuso sexual que vivieron en Nickelodeon pueden tener “sanación”.

“Terminé el documental Quiet On Set y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado, pero quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon”. Josh Peck

Josh Peck pide proteger a los niños para evitar más casos de abuso sexual

Otro de los temas que menciono Josh Peck al hablar del abuso sexual que vivió Drake Bell en Nickelodeon fueron sus exigencias a un cambio en la industria del entretenimiento.

Pues Josh Peck aseguro que se debe “ proteger a los niños”, así como dijo que se deben realizar los cambios “necesarios en nuestra industria”.

Lo que vuelve a revivir los casos de a busos sexuales que hace años viene arrastrando la industria en Hollywood tanto en el cine como en la televisión, pues cada vez más casos salen a la luz.

Y pese a que en algunos se ha logrado llevar a los culpables tras las rejas, la realidad es la industria cada vez se pone más en evidencia, sin embargo, aún quedan cosas por cambiar tal y como expone Josh Peck.