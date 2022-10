Tras la salida del penúltimo episodio de House of the Dragon y quedando solamente un capítulo para el final de temporada, en redes se ha hecho tendencia el personaje de Rhaenys Targaryen sin decir Dracarys pero ¿quién es ella?

Rhaenys Targaryen, personaje de House of the Dragon es interpretada por la actriz Eve Best de 51 años de edad y quien ahora se ha llevado los aplausos de los fans todo sin decir Dracarys.

Pero ¿quién es Rhaenys Targaryen, también conocida como la reina que nunca fue? En las novelas de George R.R. Martin y en la serie House of the Dragon, Rhaenys pertenece a la casa Targaryen.

Rhaenys Targaryen, quien en esta ocasión no dijo Dracarys, es conocida como la reina que nunca fue por el pueblo al ser la única hija del príncipe Aemon Targaryen y Lady Jocelyn Baratheon , jinete del dragón Meleys.

Contrario a lo que se muestra en la serie de House of the Dragon, Rhaenys Targaryen tiene el cabello negro y los ojos violeta de los Targaryen.

¿Por qué Rhaenys Targaryen era conocida como la reina que nunca fue?

Rhaenys Targaryen es el personaje de la semana que ha conquistado a los fans de House of de Dragon sin decir Dracarys y especulando qué pasara en la segunda temporada.

Rhaenys Targaryen, también conocida como la reina que nunca fue en los libros y House of the Dragon, fue considerada para la sucesión al Trono de Hierro tras la muerte de su padre, el príncipe Aemon y reclamar a su dragón Meleys.

Sin embargo y pese a desposar a Lord Corlys Velaryon , Rhaenys Targaryen fue ignorada por su abuelo, el rey Jaehaerys I para ser la heredera al trono por ser mujer.

La elección se había centrado en Rhaenys, única hija y heredera de Aemon y el hermano de su padre, Baelon para suceder al rey .

El rey nombró a Baelon como el nuevo Príncipe de Rocadragón pasando pro alto a Rhaenys Targaryen y a su hijo por nacer, Laenor Velaryon.

Pero cuando el Príncipe Baelon murió y se consideró nuevamente la sucesión de Rhaenys Targaryen y su hijo Laenor, nuevamente fue ignorada y la sucesión del Trono de Hierro recayó en su primo y primogénito de Baelon, el príncipe Viserys I.

Es por esto que tanto el los libros como el la serie de House of the Dragon, a Rhaenys Targaryen se le conoce como la reina que nunca fue.

Eve Best como Rhaenys Targaryen (HBO Max)

Rhaenys Targaryen se lleva el capítulo 9 de House of the Dragon sin decir Dracarys

El capítulo de House of the Dragon deja el preludio a la Danza de los Dragones, la pelea entre los miembros de la casa Targaryen por el Trono de Hierro.

Y el cual dio inicio con la muerte del rey Viserys (Paddy Considine) y la usurpación del trono de Aegon II Targaryen.

En el capítulo de House of the Dragon, Rhaenys Targaryen se ha llevado la admiración de todos sin decir Dracarys al interrumpir precisamente la coronación de Aegon y demostrar su lealtad a Rhaenyra Targaryen, legítima sucesora de Viserys.

Todo mientras montaba a su dragón Meleys y, pese a que pudo quemar a los Hightower quienes se opusieron a la ascensión de Rhaenyra Targaryen al trono, ella no dijo Dracarys.

Una decisión que muchos han cuestionado pues solamente el dragón de Rhaenys Targaryen soltó un rugido de advertencia y salió volando de King’s Landing para advertir a Rhaenyra sobre la guerra que se avecina.

Y es que según quienes ya leyeron los libros Fuego y Sangre, de los que se deriva House of the Dragon, aseguran que la escena de Rhaenys Targaryen en su dragón sin decir Dracarys, no está el las novelas.