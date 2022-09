El episodio 5 de House of the Dragon dejó impresionados a los fans con la boda de Rhaenyra Targaryen; sin embargo, la serie no mostrará las consecuencias inmediatas de esto.

HBO liberó el tráiler del episodio 6 de House of the Dragon, revelando que le dirá adiós al elenco joven presentando versiones adultas de Rhaenyra, Alicent, Laenor y Laena.

Esto debido a que la serie tendrá un salto temporal de 10 años, tras el final de la boda de Rhaenyra y Laenor, presentando lo que ha sido de todos los personajes y revelando varios spoilers de paso.

Por fin veremos a Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen y a Olivia Cooke como Alicent Hightower, en lugar de Milly Alcock y Emily Carey.

Por su parte, John Macmillian tomará el papel de Laenor Velaryon, mientras que Nanna Blondell hará a su hermana, Leana Velaryon, para el resto de la temporada de House of the Dragon.

Le quedan sólo 5 episodios a la primera temporada de House of the Dragon, el final de esta entrega lo veríamos el 23 de octubre de 2022.

¿Qué veremos en la segunda mitad de temporada de House of the Dragon?

Si nos guiamos por el tráiler del episodio 6 de House of the Dragon, la segunda mitad de temporada nos presentará la rotura total en la relación entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower.

En el libro de Fuego y Sangre, se menciona que la Danza de Dragones se da por la fractura entre Rhaenyra y Alicent, esta última decantándose por su hijo, Aegon, para que ocupe el Trono de Hierro.

También podemos ver que Rhaenyra tendrá dos hijos con Laenor (quienes serán importantes en el futuro de House of the Dragon), lo mismo que Alicent con el rey Viserys.

House of the Dragon (HBO)

Otra cosa que revela el tráiler del capítulo 6 de House of the Dragon es que Daemon Targaryen ahora está casado con Laena Velaryon, algo que se insinuó en el capítulo 5.

Además, Viserys no murió y se mantiene como el rey en House of the Dragon, aunque su final podría estar bastante próximo.

Y claro, Sir Criston Cole se mantiene en la Guardia Real, aunque parece que ha decidido traicionar a Rhaenyra y ahora es fiel de la reina Alicent.

Con información de HBO.