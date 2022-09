Un nuevo capítulo de House of the Dragon ha llegado y con ello, los memes que se burlan de la herida de Sir Criston Cole y su corazón roto. Esta nota contiene spoilers.

El episodio 5 de House of the Dragon y los memes no se han hecho esperar con el estreno listo en la plataforma de HBO Max, echándole más sal a la herida.

En este nuevo episodio, Sir Criston Cole (Fabien Frankel) es quien se ha llevado todos los memes pues, en el capítulo 5 de House of the Dragon tiene una gran participación.

Después de que en el episodio 4 de House of the Dragon Sir Criston Cole y Rhaenyra Targaryen (Millie Alcock) tuvieran un encuentro, él le pide a la princesa huir juntos.

Esto ha hecho que los memes exploten y se burlen de Sir Criston Cole, especialmente por sus acciones posteriores al romperse su corazón, echándole más sal a la herida.

Memes se burlan de Sir Criston y sus celos por Rhaenyra

Un nuevo episodio de House of the Dragon se ha estrenado, en el cual Sir Criston Cole ha sido sujeto de memes y burlas por los celos que siente por Rhaenyra y la celebración de su boda.

Y es que tras su encuentro con la princesa, Sir Cirston está enamorado de Rhaenyra; sin embargo, ella lo rechaza al tener un deber con la corona, lo cual evidentemente molesta al caballero y guardaespaldas de la princesa.

Esto ha hecho que los memes se burlen de Sir Criston, sus acciones y lo que le depara a la casa Targaryen en House of the Dragon pues su corazón roto lo harán actuar de manera impulsiva.

En el episodio 5 de House of the Dragon, puede verse la celebración por el compromiso de Rhaenyra y Laenor Velaryon (John MacMillian), echándole sal a la herida de Sir Criston Cole.

En donde al final, Sir Criston Cole tiene una explosión de celos y termina matando a Joffrey, escudero y amante de Laenor en House of the Dragon.

Esto ha hecho que los memes exploten en su contra, asegurando que de ahora en adelante, Sir Criston traerá problemas para la familia Targaryen, especialmente para Rhaenyra tras romperle su corazón.

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

El rey Viserys de House of the Dragon también inspira memes en el episodio 5

El nuevo episodio 5 de House of the Dragon no solo ha puesto la tensión al límite entre los fans, sino que también los ha puesto en alerta sobre la condición del rey Viserys (Paddy Considine).

Sin embargo, esto no ha hecho que se salve de los memes en su honor tras el episodio 5 de House of the Dragon pues, además de echarle sal a la herida de Sir Criston, el rey Viserys también protagonizó varios memes.

Y es que la tensión es palpable tras el compromiso de Rhaenyra, el regreso de su hermano Daemon (Matt Smith) y sus intenciones con la princesa; aunado a su enfermedad y la tensión entre su esposa, la reina Allicent (Olivia Cook).

Habrá que esperar hasta la próxima semana para saber cómo se desenvuelven los eventos que trajo la boda en el nuevo episodio de House of the Dragon, el cual hará un salto en el tiempo.

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )

Memes de House of the Dragon y Sir Criston Cole (Especial )