Tras el éxito de House of the Dragon y a punto de finalizar su primera temporada, el autor de los libros, George R. R. Martin, reveló que 4 temporadas serían las necesarias para contar bien la historia.

Una de las series del momento y que está causando emoción entre los fans de Game of Thrones, sin duda alguna es House of the Dragon; la serie que cuenta la historia de la familia Targaryen.

Y con el éxito que ha supuesto House of the Dragon, transmitida a través de HBO Max, el autor de los libros en las que se basa la serie, George R.R. Martin publicó en su blog que 4 temporadas serían necesarias para contar la historia.

De acuerdo con el autor, la trama de la familia Targaryen y la Danza de los Dragones , en donde se disputaron el famoso Trono de Hierro, abarca varias generaciones de la familia e integrantes.

Además de los saltos en el tiempo, como los que ya se han visto en House of the Dragon por lo que George R. R. Martin ya sabe que 4 temporadas serían necesarias para contar bien la historia.

“Quisiera hablar sobre los “saltos temporales en House of the Dragon. Pienso que Ryan (Condal) ha manejado los saltos de muy buena forma. Quisiera que hubiera más tiempo para explorar la relación entre Rhaenyra y Ser Harwin, el matrimonio de Daemon y Laena, su tiempo en Pentos, el nacimiento de muchos hijos…. Pero solo hay algunos minutos en un episodio, y solamente algunos episodios en una temporada. Menos y menos a medida que pasa el tiempo, por lo visto” George R. R. Martin

George R. R. Martin asegura que con 4 temporadas podrían contar bien la historia de House of the Dragon

A través de su blog, George R. R. Martin ha revelado cuántas temporadas serían necesarias para poder contar bien la historia detrás de House of the Dragon.

En ese sentido, el autor de los libros de House of the Dragon asegura que al menos 4 temporadas serían las ideales con 10 capítulos cada una.

“Aún así, estoy encantado que aún tengamos 10 horas cada temporada para contar nuestra historia. Espero que eso continúe de la misma forma. Así que tomará cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacer justicia a la Danza de los Dragones, de principio a fin”. George R. R. Martin

Las 4 temporadas que sugiere George R.R martin serían con el fin de contar de la mejor manera posible la Danza de los Dragones.

La cual por cierto ya se desencadenó en el último capítulo de House of the Dragon con la muerte del rey Viserys I Targaryen (Paddy Considine).

Hasta ahora, House of the Dragon ya ha sido renovada por HBO Max para una segunda temporada, por lo que la esperanza de las 4 temporadas que propone George R. R. Martin podría realizarse.

Cabe mencionar que House of the Dragon está basada en su libro Fuego y Sangre, la cual salió en 2018 y que narra desde el ascenso al poder de la Casa Targaryen hasta la Danza de los Dragones.