Con 20 millones de personas de audiencia hasta el momento y solo un capítulo estrenado, House of the Dragon es más que un éxito confirmado.

Por ello no sorprende que HBO y Warner Bros. Discovery hayan anunciado la segunda temporada de House of the Dragon, que mostrará más de la historia de la Casa Targaryen.

Obviamente la segunda temporada de House of the Dragon contará con el regreso de Ryan Condal y Miguel Sanpochnik como productores ejecutivos y creadores, así como George R. R. Martin como asesor creativo.

El fuego reina. #LaCasaDelDragón ha sido renovada para una segunda temporada. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/BJMpADxKVc — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) August 26, 2022

De igual manera, se espera el regreso de gran parte del elenco principal de House of the Dragon (por lo menos los que queden vivos al final de la primera temporada).

Fuera de la confirmación, no hay más detalles de lo que pasara en la segunda temporada de House of the Dragon, ni cuándo se podría estrenar esta.

Game of Thrones estrenaba una temporada al año, no sabemos si House of the Dragon seguirá ese mismo formato o se tomará su tiempo como muchas producciones actuales.

House of the Dragon aún tiene mucho de dónde explotar

La historia de la Danza de Dragones, que es de donde toma inspiración House of the Dragon es bastante amplia, lo que daría varias temporadas.

Si bien en el primer capítulo de House of the Dragon se plantea que la lucha por el poder será entre Daemon y el combinado de Viserys y Rhaenyra, en realidad va más allá.

En los libros de George R. R. Martin se deja en claro que este conflicto inicial entre Daemon, su hermano y su sobrina, apenas es el inicio de todo lo que será la Danza de Dragones.

De hecho, la guerra principal de House of the Dragon se dará cuando Rhaenyra y Alicent sean adultas, y se extenderá hasta los hijos de estas.

Es posible que House of the Dragon no dé para las 8 temporadas como Game of Thrones; pero sí para unas 4 donde se podría contar a detalle todos los acontecimientos.

Con información de HBO.