Un nuevo capítulo de House of the Dragon ha salido a la luz y, con ello, las reacciones de los usuarios en redes sociales con memes que no pueden creer lo que pasó. Esta nota puede contener spoilers.

El capítulo 7 de House of the Dragon ya se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max y como en cada ocasión, los memes y las reacciones no podían hacerse esperar.

El episodio de House of the Dragon, tal y como expresan los memes, inicia con el funeral de Laena Velaryon luego de que muriera quemada por su dragón Vhagar.

Es aquí en donde comienzan a destacarse en House of the Dragon los roces entre los Targaryen , pues la legitimidad de los hijos de Rhaenyra comienzan a surgir.

Mientras las tensiones surgen en House of the Dragon también entre la reina Allicent y Rhaenyra, en donde la primera pierde la cabeza tras un enfrentamiento entre los hijos de ambas, puede verse a un rey Vicerys más debilitado.

En este capítulo 7 de House of the Dragon, tal y como las reacciones y los memes que no pueden creer lo que pasó de los usuarios reveló, hubo de todo: desde peleas familiares, romance y ¿muertes?

Usuarios alaban el capítulo de House of the Dragon y lo califican como el mejor hasta el momento

El capítulo número 7 de House of the Dragon ya se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max, el cual ha traído emociones encontradas.

Pues, tal y como los memes de los usuarios han revelado, ni ellos mismos pueden creer que fue lo que pasó.

Y es que no solo el todo del capítulo 7 de House of the Dragon ha sido lo que más les ha sorprendido, sino el final épico que tuvo.

Quienes leyeron los libros de House of the Dragon, aseguran que el final del episodio 7 fue completamente cambiado, y ¡lo están amando!

Pues aunque en los libros se describe la muerte de Laenor Velaryon, esposo de Rhaenyra Targaryen a manos de su tío, Daemon; el capítulo 7 lo cambió.

Efectivamente, Daemon y Rhaenyra planean la aparente “muerte” de Laenor para que ellos puedan casarse, y muestran cómo el caballero muere a manos de un súbdito, el final sorprendió a todos.

Usuarios se sorprenden al saber que Laenor Velaryon sigue con vida

El último capítulo de House of the Dragin ha sorprendido a todos, especialmente por el final de Laenor Velaryon.

Incluso en los memes han revelado que no pueden superar el final del capítulo 7 de House of the Dragon, pues Laenor en realidad sigue con vida.

Pero no solo eso, sino que Rhaenyra y Daemon dejaron libre a Laenor para que pudiera escapar de sus obligaciones e irse con su amante y que ambos pudieran estar juntos y ser felices.

Esto ha hecho que los usuarios inclinar su balanza hacia el lado de Rhaenyra y desprecien a Allicent y a sus hijos, así como a su padre, Otto Hightower.

Habrá que esperar una semana más para poder ver el episodio 8 de House of the Dragon, con la tensión de una guerra cada vez más cerca.

