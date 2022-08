La tan esperada precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, ya se ha estrenado en HBO Max y muchos se preguntan qué se sabe con el Rey Loco en el primer capítulo que aparece en la serie original.

Pues en GOT, no se conoce a fondo cómo es que ellos llegaron al poder, más allá de lo que se revela en los primeros capítulos sobre Aerys II, padre de Daenerys mejor conocido como el Rey Loco.

House of the Dragon revelan el origen de los Targaryen y los ancestros del Rey Loco

Y de hecho cuentan que los Targaryen estuvieron gobernando Westeros por casi 300 años en el trono de hierro, una de las dinastías más largas en ese entonces.

Sin embargo, tal y como se sabe en Game of Thrones, su reinado llegó a su fin con la rebelión de Robert Baratheon, quien destronó a Aerys II, el Rey Loco.

House of the Dragon se desatará una guerra por la sucesión del trono de los Targaryen

En esta precuela de Gameo of Thrones en HBO Max se contará la disputa que se desatará luego de que Viserys Targaryen (Paddy Considine) o Viserys I, Rey de los Siete Reinos, elija a su sucesor entre su hija Rhaenyra o su hermano Daemon Targaryen.

Es decir que House of the Dragon de HBO Max sucede 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y del asesinato de su padre, el Rey Loco.

De hecho, en el primer capítulo de House of the Dragon puede verse brevemente a Jaehaerys Targaryen (Michael Carter) o Jaehaerys I, antiguo Rey de los Siete Reinos.

En el Gran Consejo de Harrenhal, el elige a Viserys cobre Rhaenys para continuar con la Casa Targaryen; es decir que Jaehaerys es el ancestro directo de Aerys II, el Rey Loco.