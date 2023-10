Wendy Guevara llegó como una investigadora invitada en Quién es la Máscara 2023, pero su presencia desató la furia de un periodista pues considera que no tiene méritos para estar ahí.

El domingo 15 de octubre se estrenó la nueva temporada de Quién es la Máscara con una gran expectativa por conocer a los nuevos personajes.

Durante el primer programa de Quién es la Máscara 2023 hubo grandes sorpresas, una de ellas fue la presencia de Wendy Guevara -30 años de edad-, quien llegó como una investigadora más.

La presencia de Wendy Guevara sorprendió a los televidentes, sin embargo hubo un periodista que se mostró en contra de la participación de la ganadora de La Casa de los Famosos México y es que ya traen pleito de tiempo atrás.

Wendy Guevara en Quién es la Máscara 2023 (Tomada de video)

Gustavo Adolfo Infante dice que Wendy Guevara “no tiene mérito” para estar en Quién es la Máscara 2023

La popularidad de Wendy Guevara sigue creciendo y es que esta vez se presentó en Quién es la Máscara 2023 con el personaje ‘Casa Embrujada’.

Después de revelar su identidad, Wendy Guevara se sumó a los investigadores de Quién es la Máscara 2023 y junto a los famosos intentó descubrir a las celebridades que se encontraban detrás de los personajes.

La presencia de Wendy Guevara sorprendió a los televidentes de Quién es la Máscara 2023, incluso hubo algunos que pidieron que ya se quedará como una de las investigadoras.

Sin embargo, no a todos les gusto la presencia de Wendy Guevara en Quién es la Máscara 2023 y es que un periodista no dudo en mostrar su descontento.

Se trata nada más y nada menos que de Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- quien mostró su furia por la presencia de Wendy Guevara en Quién es la Máscara 2023.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Wendy Guevara no tiene los méritos para estar de invitada en Quién es la Máscara 2023 y compartir pantalla con Carlos Rivera y Yuri.

“Que falta de respeto que este @soywendyguevara junto a @_CarlosRivera y @OficialYuri cómo juez. Que méritos tiene??? Increíble” Gustavo Adolfo Infante

La publicación de Gustavo Adolfo Infante se viralizó en las redes sociales y muchos no dudaron en contestarle.

Algunos usuarios consideran que Gustavo Adolfo Infante solo mostró su envidia por la popularidad de Wendy Guevara e incluso otros le recordaron que la había invitado a su programa.

“No pensabas lo mismo cuando la llevaste a tu programa, supera que no te da una entrevista”, “Fue invitada y al denigrarla solo porque no te cae bien, no te hace ver bien como profesional”, “Este anda muy atacado porque no puede creer que Wendy anda triunfando más que él en toda su vida”, “Ya anciano envidioso. Superé esa obsesión o mínimo infórmese bien”, señalaron algunos usuarios.

Gustavo Adolfo Infante (@GAINFANTE / Twitter )

¿Wendy Guevara arremete contra Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado?

Cabe recordar que Wendy Guevara se pronunció en contra de Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante.

A través de un live, usuarios le cuestionaron a Wendy Guevara sobre las declaraciones que había hecho Ana María Alvarado -de 54 años de edad- sobre su reality.

Wendy Guevara primero señaló que no sabía quién era Ana María Alvarado, pero después recordó que trabajaba con Gustavo Adolfo Infante.

En su live, Wendy Guevara destacó que a ella no le gustaba el programa de Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado e incluso les pidió a sus seguidores que no vieran su emisión.

Wendy Guevara señaló que en el programa la han criticado por no tener estudios, pero les recordó que mucha gente que no tienen la posibilidad de prepararse son los que ven su programa.