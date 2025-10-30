¿Quién es Alejandro Bono? A través de redes sociales, el actor de doblaje denunció uso ilegal de su voz dentro del doblaje con IA que está implementando Amazon, por lo que te damos detalles de él como:

¿Quién es Alejandro Bono?

Alejandro Gabriel Bono es un actor de doblaje argentino que también se ha desarrollado como locutor comercial, traductor, adaptador y director de doblaje.

Alejandro Bono, actor de doblaje (@alejandrobono / Instagram)

¿Qué edad tiene Alejandro Bono?

Alejandro Bono nació el 30 de noviembre de 1989, por lo que actualmente el actor de doblaje tiene 35 años de edad.

¿Alejandro Bono tiene pareja?

Se desconoce si Alejandro Bono tiene pareja actualmente.

Alejandro Bono, actor de doblaje (@alejandrobono / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Bono?

Al haber nacido un 30 de noviembre, Alejandro Bono pertenece al signo de Sagitario; uno de los tres signos zodiacales relacionados al elemento fuego.

Sagitario es un signo de fuego, regido por Júpiter, y se caracteriza por ser:

Optimistas y Entusiastas

Aventureros y Amantes de la Libertad

Filosóficos e Intelectuales

Honestos y Directos

Generosos y Bondadosos

Impacientes

Alejandro Bono, actor de doblaje (@alejandrobono / Instagram)

¿Alejandro Bono tiene hijos?

Se desconoce si Alejandro Bono tiene hijos.

¿Qué estudió Alejandro Bono?

De acuerdo a su perfil en redes sociales, Alejandro Bono estudió en el Instituto Summa y en la Universidad Abierta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Alejandro Bono, actor de doblaje (@alejandrobono / Instagram)

¿En qué ha trabajado Alejandro Bono?

Alejandro Bono se inició en el mundo del doblaje en 2012, y es reconocido en la industria del doblaje por varios personajes como Grillo Green en Los Vecinos Green o Henry Mills en Once Upon a Time; pero también ha trabajado en otras producciones prestando su voz como:

Oswaldo en Oswaldo

Ruberiot en Star vs. las fuerzas del mal

Dr. Enrique Guern en The Good Doctor

Ryōta Sakamoto en Btooom!

Hideki Tama Evangelion 3.0+1.01 Thrice Upon a Time

Harry Potter en las películas con redoblaje

Steven Conklin en El Verano en que me enamore

Ash en Pretty Little liars

Bryan en The Last of Us

Alejandro Bono, actor de doblaje (@alejandrobono / Instagram)

Alejandro Bono denuncia uso ilegal de su voz en doblaje con IA de Amazon

A través de su perfil de X, el actor de doblaje argentino Alejandro Bono, denunció que su voz estaba siendo usada de manera ilegal en la nueva modalidad de Amazon.

Pues se reveló que Amazon Prime Video estaba lanzando series, películas y animes con doblaje hecho por IA, lo cual enojó a usuarios y por supuesto, a actores de doblaje como Alejandro Bono.

Sin embargo, en una de sus publicaciones, Alejandro Bono aseguró que la gente de Amazon Prime estaba usando su voz sin consentimiento para sus doblajes hechos con Inteligencia Artificial.