La actriz, Kim Cattrall -de 68 años de edad- conocida por su icónico papel de Samantha Jones en Sex and the City, generó revuelo tras el anuncio de que And Just Like That terminaría después de su tercera temporada.

El final de And Just Like That busca darle un cierre más completo al universo de Sex and the City, luego de haber iniciado la tercer temporada a finales de mayo de 2025.

Kim Cattrall manda mensaje tras el final de And Just Like That

A través de redes sociales y tras confirmarse la cancelación de la serie de And Just Like That, Kim Cattrall publicó en Instagram una imagen de un atardecer sobre el agua con el siguiente mensaje:

"Es el final de una semana muy larga." Kim Cattrall

Aunque no mencionó directamente la serie, el tono de la publicación fueron interpretados por fans y medios como una reacción a la cancelación.

Algunos interpretaron el mensaje como una indirecta elegante, un guiño a su distanciamiento del proyecto, mientras que otros lo vieron como un cierre simbólico de su relación con el universo de Sex and the City y su personaje de Samantha Jones.

¿Ya no habrá Samantha Jones? Kim Cattrall habló sobre su personaje en And Just Like That

Sobre la despedida de Samantha Jones, Kim Cattrall ha sido clara desde hace años sobre su deseo de dejar atrás el personaje de And Just Like That.

Esto, pues la actriz no participó en And Just Like That desde el inicio en 2021, salvo por un breve cameo en la segunda temporada y un intercambio de mensajes de texto en la tercera temporada.

Ella misma ha dicho que no quería volver a interpretar a Samantha Jones, argumentando que su ciclo con el personaje estaba completo.

Se anuncia final de And Just Like That

HBO Max y el showrunner, Michael Patrick King, confirmaron que And Just Like That concluirá con su tercera temporada el 14 de agosto de 2025.

En un comunicado, Michael Patrick King destacó que mientras escribía el último capítulo de la temporada 3, sintió que era un “lugar maravilloso para detenerse”.

El final de And Just Like That se dividirá en dos partes (capítulos 11 y 12):