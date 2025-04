Habrá And Just Like That temporada 3, el estreno en Max se confirmó con un nuevo tráiler.

La serie de televisión And Just Like That, secuela de Sex and the City, continuará con su historia.

Esto porque se reveló que habrá una entrega más de And Just Like That para ver las aventuras de Carrie, Miranda y Charlotte.

Tráiler confirma fecha de estreno de And Just Like That 3 en Max

La plataforma Max liberó un nuevo tráiler confirmando con el avance el lanzamiento de And Just Like That temporada 3 para todos los fans.

Cabe señalar que la temporada 3 de And Just Like That llegará el próximo jueves 29 de mayo 2025 a streaming.

Something new and unexpected always awaits.



Season 3 of #AndJustLikeThat premieres May 29 on Max. pic.twitter.com/t2h6vleAMP — Max (@StreamOnMax) April 15, 2025

Con la frase “Algo nuevo e inesperado siempre espera”, Max compartió un video con el nuevo avance de And Just Like That temporada 3.

La grabación, presentada por las protagonistas de la serie de televisión, muestra lo que podemos esperar en esta entrega.

De acuerdo con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King -de 70 años de edad- And Just Like That será “una explosión de novedades”.

Por lo que los seguidores de la franquicia no estarán nada decepcionados al ver las aventuras que habrá en esta nueva temporada.

Ya que se espera que se integren nuevos personajes e historias en And Just like That temporada 3.

And Just Like That temporada 3 (@StreamOnMax / X)

¿De qué tratará And Just Like That temporada 3?

Con el lanzamiento del nuevo tráiler de And Just Like That temporada 3, tenemos algunas pistas de la trama que veremos.

Se sabe que Carrie intentará adentrarse en al escritura de ficción.

Todo esto mientras intenta llevar una relación con Aidan Shaw, la cual por momentos se torna algo complicada.

And Just Like That temporada 3 (@StreamOnMax / X)

Y es que después de una pausa por asuntos y obligaciones familiares, Aidan regresa a la vida de Carrie .

Igualmente, en And Just Like That temporada 3 veremos a Miranda en una nueva relación con Joy.

Además de que Charlotte tendrá que afrontar algunos desafíos, producto de las relaciones amorosas de su hija Lily, según mostró le tráiler.

A su vez, Seema cuestionará sus relaciones sentimentales y Lisa Todd intentará hacer caso a un interés romántico en su trabajo.