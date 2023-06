¡Confirmado! La actriz Kim Cattrall regresa como Samantha Jones en Just Like That la secuela de Sex and the City.

Así es, la actriz británica Kim Cattrall de 66 años regresa como la icónica Samantha Jones en la segunda temporada de Just Like That, próxima a estrenarse.

Samantha Jones es uno de los personajes que marcó la historia de la serie Sex and the City, que trata sobre las aventuras de 4 amigas viviendo en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, con el regreso de su nueva serie “Just Like That” lanzada en la plataforma de HBO en el 2021, el personaje de Samantha Jones no formaba parte del elenco.

‘And Just Like That’, HBO Max (@justlikethatmax - Instagram)

Kim Cattrall regresa como Samantha Jones en la segunda temporada Just Like That

La inesperada ausencia de Kim Cattrall como Samantha Jones en la primera temporada de Just Like That surgieron varias decepciones y rumores.

Varios fans de inmediato se decepcionaron, debido que el personaje es icónico para la serie y parte fundamental en la vida de las 3 protagonistas.

Uno de los rumores fue la rivalidad entre las celebridades Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall que a pesar que en la pantalla son entrañables amigas en la vida real no es así.

Sex and the City NUEVA SERIE (Sex and the City)

Pero ahora en la segunda temporada los realizadores de la serie que encabeza HBO han confirmado que la actriz regresará para la asegunda temporada.

De acuerdo con información de Variety, Kim Cattrall solo aparecerá en el último capítulo y su participación será breve haciendo un cameo.

Según relatan que Kim Cattrall ya grabó su diálogo el pasado 22 de marzo en Nueva York sin cruzarse en ningún momento con el resto de las protagonistas de la serie.

Hasta el momento no se ha confirmado que Kim Cattrall vaya a continuar en las demás temporadas.

Kim Cattrall (Tomada de video)

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Just Like That?

La secuela reboot de Sex and the city, llegará a HBO Max el 22 de junio de 2023 y con esta nueva entrega estará formada de 10 capítulos.

Just Like That trata sobre la vida soltera de Carrie Bradshaw interpretado por Sarah Jessica Parker, después de un doloroso momento en su vida.

Y en donde sus viejas amigas, Miranda y Charlotte pasan de la amistad que tenían a los 30 a una realidad más complicada de la vida y la amistad a los 50.