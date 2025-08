HBO Max suma otra cancelación a su cuenta, ahora se trata de And Just Like That..., la cual no pasará de su tercera temporada que está actualmente en emisión.

And Just Like That... de HBO Max no fue muy bien recibida en un inicio, con forme pasaron las temporadas se ganó poco a poco el favor del público y la crítica, por eso sorprende su cancelación.

And Just Like That temporada 3 (@StreamOnMax / X)

El final de la temporada 3 será el definitivo de And Just Like That...

A través de una publicación en la cuenta de Instagram de And Just Like That..., Michael Parker King, showrunner de la serie, confirmó su final en la Temporada 3.

No menciona ninguna cancelación por parte de HBO Max; sino que ya estaba decidido que la Temporada 3 de And Just Like That... terminaría la historia.

Señala que esto fue algo que se habló en su momento entre todos los involucrados en el proyecto, incluyendo Sarah Jessica Parker, protagonista del show.

Si se anunció hasta este momento el final de la historia, se debe a que no querían que la temporada se viera opacada por la idea del desenlace.

Además agradeció a todos los fans, tanto los originales de Sex and the City, como a los que se sumaron en este regreso.

¿Qué decían las críticas acerca de And Just Like That...?

Si bien estas fueron las palabras del showrunner de And Just Like That..., muchos analistas consideran que en realidad la serie sí fue cancelada por HBO Max.

Esto debido a que And Just Like That... no tuvo un buen recibimiento desde un inicio; aunque mejoró en sus siguientes temporadas, nunca logró el éxito de Sex and the City.

Las críticas concordaban en que la historia se sentía sin una guía, debido a las diferentes visiones involucradas en la producción.

A esto hay que sumar que los personajes no tenían un balance, que no conectó con nuevas generaciones y que se eliminaron personajes clave de Sex and the City.

Sin olvidar que fue acusada de ser demasiado “correcta”, algo que era contrario a la esencia de la original, que trataba de romper tabúes y estigmas.

Solo hay que ver que esta Temporada 3 tiene un tibio 66% en Rotten Tomatoes de la crítica, y un pésimo 35% de la audiencia.

And Just Like That... Temporada 3 en Rotten Tomatoes (Especial)

Con información de Instagram y Rotten Tomatoes.