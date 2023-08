“And Just Like That” es un spin-off de la exitosa serie de finales de los noventa “Sex and the City”, siendo Samantha Jones uno de los personajes favoritos.

Kim Cattrall -de 67 años de edad- es la actriz que se encargó de darle vida al icónico personaje, mismo que mostró un breve regreso en “And Just Like That”.

Sin embargo, este pequeño cameo de Samantha Jones generó sentimientos encontrados entre los fans más longevos de “Sex and the City”.

Pues si bien algunos se mostraron más que felices y complacidos con el regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones, muchos otros se mostraron inconformes.

Pues al parecer el cameo de poco más de un minuto no fue suficiente para hacerle justicia al personaje. Considerando que la escena incluso carece de sentido.

El regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones se realizó con un pequeño cameo en la segunda temporada de “And Just Like That”.

En la escena se puede ver al personaje de Carrie Bradshaw -interpretada por Sarah Jessica Parker- en una llamada telefónica con Samantha Jones.

Siendo este uno de los motivos por los cuales el cameo de Kim Cattrall no fue del todo aplaudido entre los fans, pues en ningún momento los personajes interactúan en persona.

En total, el regreso de Samantha Jones tuvo una duración de 71 segundos. Es decir, poco más de un minuto en pantalla.

Tiempo durante el cual la en llamada telefónica Samantha llama a Carrie para decirle que no podrá asistir a la cena conmemorativa por un retraso en un vuelo.

El cameo de Samantha Jones termina con ella agradeciendo al departamento de Carrie Bradshaw como forma de mostrarle sus respetos.

¿Cuánto ganó Kim Cattrall por el cameo de Samantha Jones en “And Just Like That”?

De acuerdo con información difundida por The Hollywood Reporter, a Kim Cattrallse le habría pagado la suma de un millón de dólares por su cameo en “And Just Like That”.

El medio también había informado que una de las condiciones de Kim Cattrall para volver como Samantha Jones había sido no interactuar con sus compañeros de “Sex and the City”.

Sin embargo la representante de la actriz salió a desmentir esta información. Diciendo que la propuesta del cameo siempre fue el de hacerlo con una llamada telefónica.

Aún así Kim Cattrall no ha salido a desmentir si es verdad la suma que ganó por volver a los zapatos de Samantha Jones en “And Just Like That”.