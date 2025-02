¿Es una carta que está jugando Niurka Marcos? La vedette lloró en el posicionamiento del 9 de febrero frente a Alfredo Adame en La Casa de los Famosos All-Stars, pero ¿a qué se debió?

Apenas ha transcurrido una semana desde el inicio de La Casa de los Famosos All-Stars y ya empezó la polémica que llevó a Niurka Marcos de 57 años de edad, a llorar frente a Alfredo Adame.

Y es que la reacción que Niurka Marcos tuvo en el primer posicionamiento de La Casa de los Famosos All-Stars, dejó a todos impactados, aunque hubo quiénes no dudaron de que todo fue actuado.

Se sabe que Niurka Marcos era una de las habitantes más esperadas de La Casa de los Famosos All-Stars, pero ¿cómo que se puso a llorar?

Pues sí, el primer posicionamiento que Niurka Marcos dio en La Casa de los Famosos All-Stars la llevó a quebrar en llanto frente a Alfredo Adame y no por la respuesta que él le haya dado.

Fue en medio del discurso que la vedette le dio a Alfredo Adame de 66 años de edad, que sacó la carta del llanto, admitiendo que luego de conocerlo sus actitudes en una pelea con Laura Bozzo la dejaron helada.

Pero ¿Por qué? Niurka Marcos dejó ver que en su vida vivió momentos de “difamaciones impunes” que al ver a Alfredo Adame admitiendo violencia a cualquier género sin importarle, la hizo revivir esos pesares.

“Te conozco hace muchísimos años, pero lo que yo vi ayer me llenó de terror. Es un hombre que desconozco totalmente y me dio pavor ver cómo presumías cuánto daño eras capaz de hacerle a cualquier ser humano (...) no quiero eso en mi vida porque despertaste momentos demasiado fuertes en mis vivencias personales de impunidad que tuve que superar con garras y es por eso que no gustaría tenerte cerca”.

Niurka, actriz.