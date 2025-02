Laura Bozzo -de 73 años de edad- y Alfredo Adame vuelven a protagonizar una fuerte pelea dentro de La Casa de los Famosos All Stars; esto fue lo que se dijeron.

Laura Bozzo y Alfredo Adame -de 66 años de edad- se encuentran dentro del ojo público como parte de las estrellas que darán mayor raiting dentro del reality show de Telemundo.

Tras haber sido protagonistas de un íntimo beso hace unos días, ahora Laura Bozzo y Alfredo Adame tuvieron una fuerte discusión dentro de La Casa de los Famosos All Stars.

Alfredo Adame y Laura Bozzo tuvieron una fuerte pelea; lo que provocó que uno de ellos pidiera suspender La Casa de los Famosos All Stars.

Todo comenzó cuando todos los participantes se encontraban comiendo

Laura Bozzo le cuestionó a Alfredo Adame el porqué le mencionó a la modelo venezolana, Aleska Génesis, que ella no podía entrar al reality.

Ante esto, el actor contestó que era porque la modelo tenía 3 órdenes de aprehensión.

Fue en ese momento que Aleska Génesis tomó la palabra para aclarar su situación legal.

La pelea comenzó a subir de tono, cuando Alfredo Adame acusó a Laura Bozzo de haberle vendido al actor una casa embargada.

Además de esto, el actor continuó aumentando el calor de la pelea cuando le cuestionó a Laura Bozzo el por qué estuvo presa 4 años en Perú.

Además, Alfredo Adame la acusó de asesinato.

Laura Bozzo y Alfredo Adame pelea en la Casa de los Famosos All Stars (tomada de video)

Tras la fuerte pelea entre Alfredo Adame y Laura Bozzo, esta última pidió se suspendiera La Casa de los Famosos All Stars.

No sólo esto, sino que además, la estrella peruana pidió abogados y solicitó hablar con la Jefa de La Casa de los Famosos All Stars luego de las acusaciones de Alfredo Adame.

Me está diciendo <b>'</b>asesina<b>'</b>, a mí no me va a decir <b>'</b>asesina<b>'</b> nadie."

LAURA BOZZO