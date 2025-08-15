Este viernes 15 de agosto, los conductores de Hoy se trasladaron a Six Flags para transmitir en vivo el programa y compartir con todos los que se dieron cita en el parque de diversiones.

La transmisión de este viernes del programa Hoy es muy especial y es que se encuentran transmitiendo desde Six Flags, pero ¿por qué están en el parque?

Por esta razón los conductores de Hoy andan en Six Flags

El programa Hoy continúa con sus festejos por sus 27 años al aire, sin embargo en esta ocasión tuvieron una edición especial.

Conductores de Hoy andan en Six Flags (@programahoy / Instagram )

Y es que se trasladaron a Six Flags para trasmitir en vivo el programa, por lo que a lo largo de la emisión estuvieron hablando sobre el parque de diversiones.

Esto con el objetivo de promocionar el MVP Sale, se trata de un pase que permite la entrada a más de 40 parques, 280 atracciones, 970 toboganes y 500 shows en vivo.

Cabe recordar que no es la primera vez que el programa Hoy transmite en vivo desde Six Flags y es que suelen acudir en cada cambio de temporada.

En esta ocasión al programa Hoy le tocó acudir a Six Flags en su temporada de Héroes y Villanos, por lo que los conductores estuvieron rodeados de superhéroes.

Desde el principio de la emisión, los conductores de Hoy bromearon con el hecho de que nunca se habían sentido tan seguros al estar con los superhéroes.

Así fue la transmisión del programa Hoy desde Six Flags

El programa Hoy desde Six Flags incluyó las secciones del matutino más gustadas por el público, como los juegos.

También estuvo la sección de espectáculos, moda, cocina e incluso hubo magia.

Los asistentes en Six Flags pudieron convivir con los conductores de Hoy e incluso participar en algunas secciones del matutino.

A través de las redes sociales, los conductores de Hoy se mostraron felices de estar en Six Flags y poder compartir con algunos de sus seguidores.

Algunos conductores de Hoy incluso se subieron a los juegos en Six Flags y no dudaron en compartir su experiencia con los televidentes.

Se espera que los conductores de Hoy regresen pronto a Six Flags cuando cambie de temporada por el festival del terror.