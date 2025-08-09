Un momento inolvidable en la historia del Programa Hoy ha vuelto a ser tema de conversación en el marco del 27 aniversario de la emisión.

Se trata de cuando Galilea Montijo y Shanik Berman se pelearon en vivo, lo que dejó en shock tanto al público como a sus compañeros del programa.

La discusión causó tal revuelo (y rating) que se ha mantenido en la memoria de muchos. Pero, ahora Galilea Montijo y Shanik Berman han revelado una verdad sorprendente: todo fue falso.

Galilea Montijo y Shanik Berman (Especial)

Así fue la épica pelea entre Galilea Montijo y Shanik Berman, hace más de 10 años, en el Programa Hoy

Todo sucedió por ahí del año 2010, durante la sección de espectáculos, de Shanik Berman en el Programa Hoy.

Galilea Montijo -de 52 años- cuestionó con bromas todas las notas de Shanik Berman, lo que desató el enojo, reclamos y lágrimas de la periodista.

Andrea Legarreta y Raúl Araiza intentaron mediar, pero la tensión llegó a tal grado que fue necesaria la intervención de Carmen Armendariz, entonces productora del Programa Hoy.

A más de una década de distancia, Galilea Montijo y Shanik Berman revelaron en el Programa HOy que todo fue falso.

Shanik Berman -de 66 años de edad- contó que ese día le propuso a Galilea Montijo montar una pelea.

“Fue mi idea”, dijo con orgullo la periodista, pero en ese momento Galilea Montijo la corrigió, diciendo que de hecho la que armó el plan fue la productora Carmen Armendáriz.

Galilea Montijo y Shanik Berman (Especial)

Galilea Montijo le refresca la memoria a Shanik Berman y le recuerda que terminó haciendo todo un drama por la broma

“Tan fue Carmen Armendáriz [la que ideó la pelea] que después de que te fuiste a llorar a todas las entrevistas, diciendo que era cierto, la que te habló y te dijo, ‘no friegues Shanik, si era pura broma’, fue Carmen“, reveló Galilea Montijo.

Al verse exhibida, a Shanik Berman no le quedó más que aceptar su error.

“Es que, la verdad, me engolosiné porque hubo tanto rating que me fui a llorar a todos los programas, un tour de lágrimas de rating”, dijo orgullosa.

Shanik Berman agregó que tras el escándalo habló con Galilea Montijo y le pidió perdón, “porque te funaron y no se vale”, dijo.

Aún así, volvió a disculparse con ella. Galilea Montijo confirmó que ya la había perdonado y le dieron cierre el episodio con un abrazo.