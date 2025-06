Poncho Cadena -de 53 años de edad- se metió en el pleito de Chef en Proceso y Zahie Téllez de MasterChef Celebrity 2025.

Tras salir de MasterChef Celebrity 2025, el Chef en Proceso -de 23 años de edad- no ha parado de exhibir cómo el jurado de MasterChef Celebrity 2025 se equivocó con él.

Chef en Proceso fue el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025 y sigue dando de qué hablar por su polémica con Zahie Téllez.

Poncho Cadena compartió un video para defender a Zahie Téllez -de 50 años de edad- de Chef en Proceso, a quien retó a trabajar con él 3 días.

El chef señaló que Chef en Proceso había entregado un platillo mal elaborado en su último programa y le faltaba mucho por aprender.

Este video generó diversos comentarios, por lo que el chef Poncho Cadena compartió un segundo video.

“Ayer como que se prendió el cerro, está bien, yo solamente me expresé. He leído (…) me han dicho ¿Y por qué? Si contigo no era el pleito, bueno, para empezar yo no tengo pleito con nadie”

Poncho Cadena