Hasta hace unos días, Ninel Conde -de 48 años de edad- no estaba totalmente convencida de ingresar a La Casa de los Famosos 2025.

Aunque ha sido considerada como habitante, Ninel Conde no ha dado el sí; sin embargo, no tardaría en hacerlo por el sueldo que le ofrece La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con rumores en X, Ninel Conde recibiría 400 mil pesos semanales de ingresar a La Casa de los Famosos México 2025.

Cantidad que Ninel Conde cobraría hasta concluir su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

No está claro si la Bombón Asesino cobrará esta cantidad, incluso, cuando salga del reality show.

Y es que la producción invita a los exhabitantes a participar en las galas.

Por otro lado, hasta el momento de redactar esta nota, la cantante y actriz no ha confirmado su ingreso a La Casa de los Famosos 2025 , que inicia el 27 de julio.

Así como tampoco se ha confirmado que su sueldo sea de 400 mil pesos semanales; ambos son un rumor.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado -de 53 años de edad- Ninel Conde dijo estar en pláticas con la productora del reality show; no obstante, aún no daba el sí.

Por lo que dijo no tomar su acercamiento como una confirmación, ya que desde la temporada 1 la han buscado.

A su paso por el programa Pinky Promise, Wendy Guevara reveló haber platicado con una persona que ingresará a La Casa de los Famosos México 2025.

Aunque en ningún momento, Wendy Guevara mencionó el nombre de Ninel Conde, dejó entrever que se trata de ella porque “esa persona está rodeada de polémicas”.

Razón por la que ella le pidió un consejo a La Perdida:

“Hay una persona a la que le han pasado muchas polémicas y ya van a saber quién es, y esa persona va a entrar a La Casa de esta tercera temporada. Esa persona me habló, me mandó un mensaje y me dijo: ‘Oye mi Wendy, es que mira, me van a joder con lo de afuera, tú sabes que me han pasado un chingó de cosas acá afuera y todo el pedo...Yo le dije: ‘Tú chíngatelos diciendo que el juego empieza desde que se cierran estas dos pinches puertas, si tú me vas a juzgar por lo de allá afuera, el juego no es afuera, es adentro, que la gente vea que te está siendo culero y le echas a la gente”

Wendy Guevara