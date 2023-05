Malas noticias para los fans, pues Rebelde de Netflix ha sido cancelada, pese a la gira de RBD.

Fans de Rebelde, se ha dado a conocer la cancelación de la fallida serie de Netflix, luego de tan solo dos temporadas en la plataforma de streaming.

Por lo que tras rumores, al parecer ahora sí es oficial la cancelación de Rebelde.

Ya que ni la gira de RBD pudo salvar a la serie de Netflix que no terminó de convencer a los más devotos, pese al éxito que ha tenido en taquillas no solo de México, sino de Latinoamérica.

La noticia de la cancelación de Rebelde, la fallida serie de Netflix viene nada más ni menos que de uno de sus actores protagonistas.

Luego de que en una reciente entrevista para la revista Hola México!, el actor Sergio Mayer Mori -de 25 años de edad- filtrara la cancelación de la fallida serie de Netflix.

A lo que en declaraciones, Sergio Mayer Mori, quien interpretaba a Esteban aseguró que hasta ya les dieron las gracias.

“Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘gracias por todo chicos, ya la tercera, ya no hay’. El por qué no tengo idea (…) definitivamente no fue mi decisión”.

Sergio Mayer Mori