Netflix, la famosa plataforma de streaming, ya ha revelado el primer tráiler de su nueva y esperada serie “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”.

Tráiler de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” que desde ya acapara la atención y eleva aún más las expectativas, pues se trata de la primera temporada de Monster Anthology protagonizada por una mujer.

Pues la serie “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” es el nuevo capítulo de Monster Anthology de Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix, los mismo creadores detrás de:

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

Monstruo: La historia de Ed Gein

¿Cuándo se estrena “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en Netflix?

El estreno de la serie “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” será el próximo jueves 17 de septiembre en exclusiva por Netflix.

“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” contará con 8 episodios en total, mientras que su sinopsis oficial en Netflix dice:

“Cuando la hija reprimida de una familia adinerada de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se encuentran atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, se escapan a una fantasía de sexo, poder y venganza. Los horribles asesinatos sin resolver que siguen no solo conmocionan al mundo, sino que dan a luz a un icono que se niega a vivir encarcelado en una jaula, eligiendo en cambio forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre”. Netflix

Monster: The Lizzie Borden Story (Netflix)

Este es el elenco de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” de Netflix

El elenco de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” de Netflix tendrá varias caras conocidas de Monster Anthology de Ryan Murphy e Ian Brennan.

Pues “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” tiene un elenco formado por: