Netflix, la famosa plataforma de streaming, ya ha revelado el primer tráiler de su nueva y esperada serie “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”.
Tráiler de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” que desde ya acapara la atención y eleva aún más las expectativas, pues se trata de la primera temporada de Monster Anthology protagonizada por una mujer.
Pues la serie “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” es el nuevo capítulo de Monster Anthology de Ryan Murphy e Ian Brennan para Netflix, los mismo creadores detrás de:
- Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer
- Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez
- Monstruo: La historia de Ed Gein
¿Cuándo se estrena “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en Netflix?
El estreno de la serie “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” será el próximo jueves 17 de septiembre en exclusiva por Netflix.
“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” contará con 8 episodios en total, mientras que su sinopsis oficial en Netflix dice:
“Cuando la hija reprimida de una familia adinerada de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se encuentran atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, se escapan a una fantasía de sexo, poder y venganza. Los horribles asesinatos sin resolver que siguen no solo conmocionan al mundo, sino que dan a luz a un icono que se niega a vivir encarcelado en una jaula, eligiendo en cambio forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre”.Netflix
Este es el elenco de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” de Netflix
El elenco de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” de Netflix tendrá varias caras conocidas de Monster Anthology de Ryan Murphy e Ian Brennan.
Pues “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” tiene un elenco formado por:
- Ella Beatty de 26 años, como Lizzie Borden
- Charlie Hunnam de 46 años, como Andrew Borden
- Rebecca Hall de 44 años, como Abby Borden
- Vicky Krieps de 42 años, como Bridget Sullivan
- Billie Lourd de 34 años, como Emma Borden
- Jessica Barden de 34 años, como Nance O’Neill
- Sarah Paulson de 51 años, como Aileen Wuornos