Nataly Umaña se olvidó de su esposo Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia, donde -hasta el día de hoy- intercambia besos y caricias con Miguel Melfi.

Razón por la que Alejandro Estrada -de 44 años de edad- pidió a producción de La Casa de los Famosos Colombia, ingresar a las instalaciones para confrontar a Nataly Umaña.

Seguros de que su ingreso dispararía el rating, al hombre engañado se le dio el acceso por lo que éste sorprendió a su esposa y a espectadores.

Alejandro Estrada no fue a pelear con Nataly Umaña -de 38 años de edad- y mucho menos con el amante de ésta. El actor fue a terminar su matrimonio de la mejor manera.

Delante de los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia, Alejandro Estrada dijo haberse sorprendido cuando Nataly Umaña aseguró a sus compañeros que su matrimonio iba mal.

Así como Alejandro Estrada dio por terminado un ciclo y dejó claro que se hará a un lado para que la actriz tenga un futuro fantástico con el modelo -de 26 años de edad- “porque se lo merece”.

“Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, esta clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado. Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, pero no retiro para nada y nunca lo voy a hacer: mis buenos deseos para ti”

Alejandro Estrada