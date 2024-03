Nataly Umaña se encuentra en medio de la polémica luego de que en pleno reality de La Casa de los Famosos Colombia su esposo le fue a pedir el divorcio tras 12 años juntos.

Esto luego de que se viralizaron unas imágenes que mostrarían la infidelidad de Nataly Umaña con un integrante de La Casa de los Famosos Colombia.

Sin importarle que estaba siendo grabada Nataly Umaña empezó un romance con el modelo Miguel Melfi -de 26 años de edad- dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

Ante su infidelidad, su aún esposo decidió pedirle permiso a la producción de La Casa de los Famosos Colombia y entrar al reality para enfrentar a Nataly Umaña.

De esta manera el actor Alejandro Estrada -de 44 años de edad- le pidió el divorcio a Nataly Umaña en pleno reality.

Tras la viralización de estas imágenes, muchos se han cuestionado sobre quién es Nataly Umaña, la actriz a la que le pidieron el divorcio luego de su infidelidad en La Casa de los Famosos Colombia.

¿Quién es Nataly Umaña, a quien le pidieron el divorcio en La Casa de los Famosos Colombia?

Nataly Umaña Patiño nació el 3 de enero de 1986 en Ibagué, Tolima, Colombia y se ha destacado como actriz, modelo y empresaria.

En el mundo de la actuación, Nataly Umaña Patiño ha participado en diferentes obras de teatro de reconocidos autores como Shakespeare, Molière y Calderón de la Barca.

Nataly Umaña Patiño comenzó su carrera en la actuación en su natal Colombia, pero alcanzó gran popularidad en 2015 cuando dio vida a ‘Ireri Luna’ en la telenovela ‘Lo imperdonable’.

Al igual que otros actores, Nataly Umaña también trabajó en algunos proyectos en México, los cuales le ayudaron a tener una mayor visibilidad.

Nataly Umaña también ha participado en realities: ‘Duro contra el mundo’ y ‘La isla de los famosos 2: Una aventura pirata’.

Nataly Umaña (@natalyumanaa / Instagram )

¿Cuántos años tiene Nataly Umaña, a quien le pidieron el divorcio en La Casa de los Famosos Colombia?

Nataly Umaña Patiño nació en enero de 1986 por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quién es el esposo de Nataly Umaña que le pidió el divorcio en La Casa de los Famosos Colombia?

En 2012 Nataly Umaña comenzó su romance con su aún esposo Alejandro Estrada durante el Carnaval de Barranquilla, Colombia.

Tras seis años de noviazgo, Nataly Umaña y Alejandro Estrada se comprometieron en Central Park, Nueva York.

El 16 de noviembre de 2017, Nataly Umaña y Alejandro Estrada se casaron en Las Vegas y el 2 de junio de 2018 contrajeron nupcias en una ceremonia religiosa en Cartagena de Indias.

Luego de 12 años juntos, Alejandro Estrada le pidió el divorcio a Nataly Umaña, tras su infidelidad en La Casa de los Famosos Colombia.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada (Instagram | @natalyumanaa)

¿Qué signo zodiacal es Nataly Umaña, a quien le pidieron el divorcio en La Casa de los Famosos Colombia?

Nataly Umaña nació el 3 de enero por lo que es del signo zodiacal Capricornio.

De acuerdo con la astrología, las personas del signo Capricornio son trabajadores, responsables, prácticos y dispuestos a persistir hasta sea necesario para conseguir su objetivo.

Además de que estas personas son ambiciosas, tercos, tienden a ser extremadamente organizados y acostumbran a planificar todo con tiempo.

¿Cuántos hijos tiene Nataly Umaña, a quien le pidieron el divorcio en La Casa de los Famosos Colombia?

Nataly Umaña no tuvo hijos con Alejandro Estrada, pese a que se mantuvieron juntos por más de 12 años, convirtiéndose en una de las parejas más estables de la farándula.

Pese a que no se cerró a la posibilidad de ser mamá, Nataly Umaña habría señalado en Instagram que sería una irresponsabilidad traer un hijo al mundo.

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”, refiere la revista Vea.

Nataly Umaña (@natalyumanaa / Instagram )

¿Qué estudió Nataly Umaña, a quien le pidieron el divorcio en La Casa de los Famosos Colombia?

Nataly Umaña estudió inglés en Londres y se graduó de la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático (LAMDA).

¿En qué ha trabajado Nataly Umaña, a quien le pidieron el divorcio en La Casa de los Famosos Colombia?

A lo largo de su trayectoria, Nataly Umaña se ha centrado en el modelaje, la creación de contenidos digitales, actuación, campañas publicitarias, además de que cuenta con su propia empresa de gafas.

Nataly Umaña se ha destacado en el mundo de la actuación al participar en diferentes proyectos, entre los que se destacan:

Tres veces Ana

La bella y las bestias

Por amar sin ley

Esta historia me suena

Los Reyes

Dejémonos de Vargas

Comando de Élite

El Cartel de los Sapos

En los tacones de Eva

Las detectivas y el Víctor

También, Nataly Umaña ha participado en la pantalla grande en producciones como:

Una visita inesperada

Fetish

Monserrate, ¿cómo el cerro?

Decadencia

Fiebre

Esto huele mal

El arriendo

Así le pidieron el divorcio a Nataly Umaña tras ser infiel en La Casa de los Famosos Colombia

Nataly Umaña se encuentra en medio de la polémica luego de que decidió comenzar un romance con el modelo Miguel Melfi pese a estar casada con el actor Alejandro Estrada.

Tras esta situación, Alejandro Estrada apareció en La Casa de los Famosos Colombia para confrontar a su aun esposa Nataly Umaña y a su pretendiente Miguel Melfi.

Alejandro Estrada entró al reality para terminar su matrimonio con Nataly Umaña.

“Hola, Nataly. Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida y ante los ojos de toda Colombia, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, y siempre pensé que superaríamos cualquier adversidad” Alejandro Estrada

En su discurso, Alejandro Estrada puso en entredicho las palabras de Nataly Umaña sobre que su matrimonio ya se encontraba mal.

“Me tomó por sorpresa que dijeras que nuestra relación venía muy mal porque fue algo que se pudo haber hablado en privado antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación, lo más importante es la honestidad” Alejandro Estrada

Alejandro Estrada continúo con su discurso: “Si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”.

En su intervención, Alejandro Estrada dejó en claro que su relación con Nataly Umaña había llegado a su fin.

“Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado” Alejandro Estrada

Alejandro Estrada destacó: “Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, pero no retiro para nada y nunca lo voy a hacer: mis buenos deseos para ti”.

Luego de entregarle el anillo, Alejandro Estrada se despidió de Nataly Umaña con un “hasta nunca”.

“Sentí que te merecías un excelente hombre. Tú escogiste. (le entregó el anillo). Gracias por todo, te amo. Sé feliz, sé muy feliz. Ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. ¡Chao, hasta siempre, hasta nunca!” Alejandro Estrada

Tras esta situación, Nataly Umaña pidió perdón por la manera en la que sucedieron las cosas, pero aseguró que su matrimonio con Alejandro Estrada no estaba bien.

“Alejo te pido perdón, a tu familia, a mi familia y a nuestros amigos, porque yo sé que todos se deben estar preguntando qué fue lo que pasó, porque ante los ojos de ellos éramos perfectos” Nataly Umaña

De acuerdo con Nataly Umaña varias veces intentaron salvar su matrimonio, pero sin éxito por lo que ahora que su relación había terminado sentía que se quitó un peso de encima.

“Estoy segura de que si no hubiera sido así, íbamos a seguir, seguir y seguir en lo mismo y no era justo. Tú mereces ser feliz y yo también me los merezco” Nataly Umaña