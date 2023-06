Mauricio Barcelata y Flor Rubio pelearon en Venga la Alegría en vivo, por culpa de un polémico reportero del programa.

Desde hace varios meses, el programa Venga la Alegría se ha encontrado en medio de la polémica por sus bajos niveles de audiencia.

Para aumentar sus niveles de rating, en Venga la Alegría se han realizado cambios entre los conductores para tratar de atraer a los televidentes.

Sin embargo, a través de las redes sociales, se ha exhibido que entre los conductores de Venga la Alegría no hay una buena relación y así lo han dejado ver en sus programas.

En esta ocasión, Mauricio Barcelata -de 53 años de edad- y Flor Rubio -de 51 años de edad- se pelearon en pleno programa en vivo por culpa de un polémico reportero.

De esta manera, los conductores demostraron que no todo es felicidad en Venga la Alegría y muchos usuarios creen que pronto podría haber más despidos dentro del matutino.

Tal parece que los cambios en Venga la Alegría no han ayudado al matutino y usuarios exhiben tensión entre los conductores.

En esta ocasión, Mauricio Barcelata y Flor Rubio se convirtieron en tendencia luego de que protagonizaron una pelea en pleno programa en vivo.

Todo sucedió cuando se presentó una nota con Luis Gerardo Méndez en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Luis Gerardo Méndez se negó a dar declaraciones, por lo que el polémico reportero de Venga la Alegría se lo reprochó.

Y es que después de perseguir a Luis Gerardo Méndez por todo el aeropuerto y al no alcanzarlo, Gabriel Cuevas gritó: “Gracias por tratar así a tu público mexicano”.

Flor Rubio y Ricardo Casares coincidieron con que Luis Gerardo Méndez no había tenido una buena actitud con su reportero.

Sin embargo, Mauricio Barcelata no estuvo de acuerdo con esta situación y criticó el trabajo del polémico reportero.

“También a Gabo, que no diga ‘al público mexicano’, hay mucho público mexicano”

Mauricio Barcelata destacó que Gabo Cuevas no podía pluralizar , pues en realidad Luis Gerardo Méndez solo no había querido hablar con el reportero.

Este comentario molestó a Ricardo Casares y Flor Rubio, quienes no dudaron en defender a Gabo Cuevas.

Flor Rubio puntualizó que Luis Gerardo Méndez sí había tratado mal al micrófono del programa y al público que los ve.

Mauricio Barcelata coincidió con eso, pero señaló que no se podía generalizar porque a él no le hizo nada.

Pero Ricardo Casares señaló que sí, ya que ahora era parte de Venga la Alegría.

Flor Rubio señaló que ella sí sentía aludida, pues era parte de Venga la Alegría y consideró que pudo ser más gentil.

Pese a los comentarios de sus compañeros, Mauricio Barcelata señaló que Gabo Cuevas fue provocador con su comentario y le pidió que le bajara dos rayas a sus formas.

Gabo Cuevas aprovechó su presencia en el programa Radio Fórmula Espectacular para responderle a Mauricio Barcelata.

Junto a Flor Rubio, Gabo Cuevas se refirió a los comentarios de Mauricio Barcelata señalando que no le interesaba su opinión.

Gabo Cuevas puntualizó que no le hacía caso a Maurico Barcelata ya que él no conocía el trabajo de un reportero.

“Las cosas de quien vienen, si en mi caso mi ejercicio periodístico me hubiera criticado un periodista le doy todas las credenciales, con todo el respeto que le tengo a Mauricio porque es mi compañero y todo”

De manera contundente destacó que si él fuera conductor, entonces sí tomaría en cuenta las opiniones de Mauricio Barcelata.

Pero en este caso no porque no conoce su trabajo en Venga la Alegría.

“Su opinión acerca de mi trabajo no me interesa, porque si algún día yo fuera conductor y él me hace una crítica como conductor, bravo, lo tomo en cuenta”

Gabo Cuevas