Al parecer los rumores dentro de Venga La Alegría no paran, tanto que hasta un chismoso reportero se vió envuelto en uno, sin embargó salió ya aclararlo.

Los recientes cambios dentro del matutino de TV Azteca: Venga La Alegría siguen y siguen, lo que ha ocasionado varios rumores sobre despidos y nuevos integrantes.

Mismos rumores que habrían ya filtrado otro despido, ahora el de un chismoso reportero de Venga La Alegría.

El pasado viernes 2 de junio, Gabo Cuevas, el chismoso reportero de Venga La Alegría alarmó a sus seguidores tras un mensaje en sus historias de Instagram.

Debido a que entre lágrimas y angustia Gabo Cuevas -de 33 años de edad- parecía triste ante su despido de Venga La Alegría.

Pues el chismoso reportero Gabo Cuevas expresó estar triste por lo que no podía hablar de la manera correcta, sin embargo el detalle que encendió el rumor de su despido de Venga La Alegría fue tras hablar de su trabajo.

“Hoy estoy muy triste, porque neta, no puedo hablar, pero yo sólo puedo decir que en cada proyecto que he estado lo he hecho con corazón, con entrega, con agradecimiento. He sido el que menos ha cobrado, he sido el que incluso su vida estuvo a punto de dar, y lo que hoy me enteré que está pasando internamente, no está nada bueno. Y he venido de abajo y una persona muy linda me dijo “lo que no te mata te hace fuerte”, y sí, soy muy talentoso, señores, soy muy trabajador, y tengo muchos sueños, y nada ni nadie los va a frenar, y perdón que hoy me desahogue”

Gabo Cuevas