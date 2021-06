Desde hace unos días Alex Kaffie reveló que los cambios en el programa Hoy continúan. Pese a los rumores de que habría una nueva producción, el periodista reveló que esta vez se despide una conductora.

En su columna para ‘El Heraldo de México’, Alex Kaffie reveló que la producción de Andrea Rodríguez Doria le había pedido a Marisol González que se quedará, pero ella tomó la decisión de renunciar.

Marisol González renuncia al programa Hoy ¿para irse a la competencia?

Marisol González se ha destacado dentro de la conducción gracias a su participación en el programa Hoy. Tras su participación en ‘ Las estrellas bailan en Hoy ’, la conductora ganó mucha popularidad.

Sin embargo se reveló que Marisol González habría renunciado al programa Hoy, pese a que la producción le había pedido no hacerlo.

De acuerdo con Alex Kaffie Marisol González tomó la decisión ya no participar en el matutino, pese a que ha conseguido gran éxito.

En su columna para ‘El Heraldo de México’, Alex Kaffie no reveló si Marisol González ya tiene un nuevo proyecto en puerta y solo destacó que su renuncia fue por motivos personales.

“Por así convenir a sus intereses la conductora ha tomado la decisión de renunciar a su puesto de trabajo” Alex Kaffie

El periodista puntualizó que Marisol González ya le notificó a la producción que en el mes de julio deja el programa Hoy.

“Sí, Marisol González ya le notificó a sus jefes (los que tienen su oficina en el sexto piso de Televisa San Ángel) que en julio deja ‘Hoy’” Alex Kaffie

Alex Kaffie destacó que la producción de Andrea Rodríguez Doria le pidió a Marisol González que no se fuera, pero no hubo la manera de convencerla de que no renunciará.

“Desde luego ellos intentaron convencerla de continuar formando parte del matutino, sin embargo su respuesta fue “no, no y no” Alex Kaffie

Hasta el momento no se ha confirmado la información por lo que se desconoce quién podría llegar a tomar su lugar y conducir a lado de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Paul Stanley, Lambda García y Arath de la Torre.