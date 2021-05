Marisol González reacciona a la lujosa boda del Canelo Álvarez

El sábado 22 de mayo se llevó a cabo la boda religiosa entre Saúl Álvarez, mejor conocido como ‘Canelo’ y Fernanda Gómez en Guadalajara, Jalisco.

Tras la lujosa ceremonia, Marisol González fue cuestionada sobre su expareja. La conductora sólo le pudo desear lo mejor al boxeador ahora que ha llegado al altar.

En entrevista con varios medios, Marisol González reaccionó a la espectacular boda del Canelo Álvarez y Fernanda Gómez.

Actualmente la conductora del programa Hoy se encuentra felizmente casada con el futbolista Rafa Márquez , con quien ha formado una familia desde hace siete años.

Sin embargo hace varios años Marisol González y el Canelo Álvarez mantuvieron un romance del cual se pensaba acabaría en boda, ya que él le entregó un anillo de compromiso.

La presentadora destacó que hoy solo le puede enviar buenos deseos al boxeador, además puntualizó que ella mantiene un recuerdo increíble de él.

Sobre si le hubiera gustado que la invitaran a la boda, Marisol González puntualizó que desde hace varios años ya no tiene ningún tipo de contacto con el Canelo Álvarez.

“No, no, no, yo ya no tengo contacto con él desde hace muchos años”

Marisol González