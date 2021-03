Marisol González confesó que su relación con 'Canelo' Álvarez fue muy intensa porque ambos eran muy celosos.

En 2011, Marisol González protagonizó uno de los romances más sonados del espectáculo y el deporte, al haber sido novia de la entonces promesa del boxeo mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez. A Diez años de distancia, la conductora del programa ‘Hoy’ reveló que fue una de las relaciones más intensas que tuvo.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Marisol González también contó cómo decidió terminar su noviazgo con ‘Canelo’ Álvarez, a quien le llevaba siete años de edad, para comenzar a salir con el futbolista Rafael Márquez Lugo, que tiempo después se convirtió en su esposo y el padre de sus hijas.

Marisol González y 'Canelo' Álvarez: ¿Por qué terminaron su noviazgo?

La ex reina de belleza, quien en 2003 representó a México en Miss Universo, contó que conoció a 'Canelo' Álvarez en 2009, cuando se desempeñaba como reportera de deportes y cubría un evento de box en Puebla. Ella tenía 26 años, él 19 y apenas comenzaba su carrera.

"Cuando platicabas con él, jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro... Siempre fue una persona muy noble, admirable, en todos sentidos una gran persona" Marisol González

Marisol González reconoció que pronto su noviazgo comenzó a resentir la diferencia de edad que había entre ellos, además de que ambos eran muy intensos, por lo que después de un año, terminaron su relación.

"Duramos más o menos un año bien y luego ya después entre cortar y regresar, quién sabe... Siento que en ese momento... las edades sí influyen de repente..., yo creo que era medio intensona de repente con él... los dos éramos muy celosos el uno con el otro" Marisol González

Marisol González conoció a su esposo antes de terminar con 'Canelo' Álvarez

Pese a esto, antes de su truene definitivo, el 'Canelo' le pidió que se casara con él, la conductora de 'Hoy' reconoció que a pesar de haber aceptado, tenía muchas dudas de llegar al altar con él porque sabía que era muy joven y le faltaba mucho más por vivir.

En el ir y venir con el boxeador, Marisol González contó que conoció al futbolista Rafa Márquez Lugo por personas en común y comenzaron a conocerse.

"Empezamos a hablar y así como un año de amigos y esto y el otro, hasta que un día nos dimos la oportunidad de conocernos. Nos conocemos y todavía yo regreso con Saúl, ya hasta que después me di la oportunidad de conocerlo bien y me había movido todo, dije, no ya, mejor me voy por las Chivas" Marisol González

Marisol González comentó que con el futbolista se sintió muy identificada y le gustaba mucho, al grado de identificar en él quien sería su esposo y padre de sus hijos.