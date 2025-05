Manuel Mijares -de 67 años de edad- le propuso a Lucero que “volvieran” en el último programa de Juego de Voces 2025.

Esto, en medio de una dinámica en la que Lucero -de 55 años de edad- se quedó sin palabras ante las palabras de su ex esposo.

“¿Y si volvemos?“, la inesperada propuesta de Manuel Mijares a Lucero

Fue en marzo de 2011, después de 13 años de matrimonio, que Lucero y Manuel Mijares se divorciaron.

A pesar de de esto, Manuel Mijares le propuso a Lucero “¿y si volvemos?“ en Juego de Voces 2025, pero todo se trató de una broma.

Lucero y Manuel Mijares protagonizan romántico momento en Juego de Voces 2025 (Juego de Voces)

Fue durante la última emisión de Juego de Voces 2025 que se hizo una dinámica especial por el Día de la Madre.

Un momento que se llenó de emotividad, sobre todo entre los padres de la joven Lucero Mijares.

La dinámica consistía en dedicar algunas palabras a las madres presentes, entre ellas Lucero.

En su discurso, Manuel Mijares la reconoció como una gran mujer y madre ejemplar.

Las palabras hicieron que Lucero se pusiera sentimental y al borde de las lágrimas.

Pero, el momento emotivo se transformó en risas cuando al cantante se le ocurrió una broma.

“¿Y si volvemos?”, dijo Manuel Mijares ante la expectación de los presentes, quienes gritaron emocionados.

“Pero a ensayar, porque no me aprendí la canción”, remató. Generando risas en Lucero, quien abrazó a su ex y aceptó su propuesta.

Propuesta de Manuel Mijares a Lucero aviva las esperanzas de los fans

Desde la primera emisión de Juego de Voces 2025, los fans del programa han notado la química que mantienen Lucero y Manuel Mijares.

Pues en repetidas ocasiones han protagonizado momentos tiernos y divertidos en el programa.

Por lo que, para muchos, la “propuesta” de Manuel Mijares fue más una confesión de haber retomado su relación con Lucero.

Y aunque Manuel Mijares ni Lucero han confirmado o negado las especulaciones de los fans, estos no pierden la esperanza.

“Entre broma y broma, ojalá que regresen” y “No tengo pruebas pero tampoco dudas qué ellos ya regresaron”, son algunos comentarios.