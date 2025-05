¿Qué le pasó a la esposa de Emmanuel? El cantante no puede evitar llorar al hablar sobre la enfermedad de Mercedes Alemán en Juego de Voces 2025.

Aunque no quiso hablar con exactitud sobre cuál es la enfermedad que padece Mercedes Alemán, se sabe que desde hace un tiempo la esposa de Emmanuel no se encuentra bien.

Acompañado por dos de sus hijos, Emmanuel abrió su corazón y compartió el duro momento que a traviesa con su esposa a causa de esta enfermedad.

Con la voz entre cortada Emmanuel dejó en claro que pese a los duros momentos su esposa sigue siendo su fuente de inspiración.

“Hoy en la condición que está sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos, de no quejarse, de no querer hacer mal a su familia, y nosotros sabiendo lo que está viviendo, le debo mucho a Dios, todo, mi existencia, mis padres, mis hijos, mi carrera, mi voz, pero sobre todo conocerla”

Emmanuel agradeció a Dios por haberle puesto en camino a su esposa, de quien según sus palabras se enamoró de ellas desde el primer momento que la conoció.

“Pudo haber pasado por enfrente de mí sin que yo me diera cuenta, le doy gracias a Dios de que me abriera los ojos del alma para descubrir en sus ojos un espíritu increíble, el mismo día que la conocí me enamoré de ella, primero al verla y luego al descubrirla, encontré una mina de oro que no le importó la fama, que siempre fue la misma, que ha cambiado en su forma, pero no en su interior”

