Hilary Duff de 36 años de edad, se despide de Stan Rogow, productor de la serie Lizzie McGuire con un comedor mensaje tras la noticia de su inesperada muerte.

Hilary Duff rindió homenaje a Stan Rogow, quien fue su productor ejecutivo de su exitoso programa Lizzie McGuire luego de su muerte a los 75 años de edad.

La actriz recurrió a sus redes sociales para compartir sus condolencias hacia la familia y darle las gracias por ayudar a allanar su carrera en Hollywood.

Stan Rogow es un famoso escritor y productor musical, y quien estuvo detrás de producciones tan importantes.

Uno de ellos, fue Lizzie McGuire protagonizada por Hilary Duff de 2001 a 2004, donde fue nominado dos veces a los premios Emmy por su trabajo en el programa.

Stan Rogow murió a los 75 años de edad, en un hospital de Los Ángeles, California donde permaneció internado por varios días.

La noticia fue confirmada por Hilary Duff, quien a través de sus redes sociales compartió un conmovedor mensaje para despedirlo reflexionando sobre el impacto que tuvo en su crecimiento.

“Escribir esto ahora me trae muchos recuerdos lejanos de lo que parece una vida completamente diferente. Uno en el que no tenía absolutamente ninguna idea de hacia dónde me dirigía o cómo estaba llegando allí, pero donde tenía ese entusiasmo y ese optimismo ciego que acompaña a la juventud y las primeras oportunidades de dar un paso adelante…

Aprecias mucho a las personas que primero creen y ven algo en ti, y para mí hubo una persona muy especial que luchó para conseguir un papel que cambiaría todo el curso de mi vida…”

Hilary Duff