Galilea Montijo, la conductora de La Casa de los Famosos 2024, volvió a sorprender con el look que le eligieron para la séptima eliminación del reality show, pero ¿su stylist está haciendo un buen trabajo?

Tan pronto como inició la gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2024, pudimos ver el look que el stylist le eligió a Galilea Montijo.

Siendo que para la séptima eliminación se trató de uno en color negro, con escote profundo en los senos, y detalles brillantes a lo largo del vestido.

Sin embargo, la presentación del look solo creó la duda de si el stylist es eso o su hater, pues hay quiénes aseguran que ningún vestido le ha favorecido a Galilea Montijo en las galas de La Casa de los Famosos 2024.

Galilea Montijo luce revelador y sensual look para La Casa de los Famosos 2024

Del fosforescente, a las rayas a la sensualidad, es como Galilea Montijo ha dado paso a una infinidad de looks para las galas de La Casa de los Famosos 2024.

La noche de la séptima eliminación de La Casa de los Famosos 2024, llevó a Galilea Montijo a lucir un nuevo look en color negro, pero que no tiene nada de sobrio.

La conductora sorprendió cuando apareció con un look que dejó derrochando sensualidad, con un escote profundo en la zona de los senos, que dejó ver modernidad en el estilo.

En este vestido también se ven un par de flores colocadas en la zona de los pezones, para luego seguir con tela con transparencia en mangas largas y a lo largo del vestido que le llegó a los botillos.

Asimismo, se le veían detalles brillantes -pero aún en color negro- mismo que recorren desde las mangas hasta el largo de la falda.

Galilea Montijo con su look para la gala de La Casa de los Famosos 2024. (ViX / Tomada de video)

Cabe destacar que el vestido que Galilea Montijo lució en la gala de La Casa de los Famosos 2024 también llevaba escote profundo en la parte de las piernas, pues la falda tenía una abertura que le deja ver que sí le mete al gym.

Galilea Montijo con su look para la gala de La Casa de los Famosos 2024. (ViX / Tomada de video)

¿Stylist o hater? Vestido de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos 2024 es odiado y amado

Galilea Montijo no dejó la sensualidad de lado en la séptima eliminación de La Casa de los Famosos 2024, pero ¿el stylist lo está haciendo bien?

Sin duda, el trabajo del stylist de Galilea Montijo se está poniendo en duda, pues hay quiénes aseguran que podría ser más bien su mayor hater.

Esto debido a que -por ejemplo- una usuaria en Twitter cree que el stylist nada más no le atina con look tras look que le elige.

Critican el look de Galilea Montijo en La Casa de los Famosos 2024. (Usuario de Twitter / Captura de pantalla)

Sin embargo, hay quiénes creen que Galilea Montijo lo que está haciendo es llevar -como cada noche- un look merecedor de su belleza y como conductora de La Casa de los Famosos 2024.