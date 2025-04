La Ley y el Orden está de luto tras darse a conocer la muerte de Sophie Nyweide, actriz de la serie.

Sophie Nyweide murió a los 24 años de edad por automedicación el pasado lunes 14 de abril de 2025.

La familia de la actriz de La Ley y el Orden, Sophie Nyweide, confirmó la triste noticia con la publicación de su obituario.

Sophie Nyweide, actriz de La Ley y el Orden (Especial)

Sophie Nyweide, actriz de La Ley y el Orden, murió a los 24 años

El pasado lunes 14 de abril de 2025 en Bennington, Vermont, Estados Unidos, murió la actriz Sophie Nyweide a los 24 años de edad por automedicación.

El luto de la serie La Ley y el Orden lo confirmó la familia de Sophie Nyweide 3 días después con la publicación de su obituario en el sitio, Legacy Remembers.

En este artículo se relató que la actriz se encontraba atravesando una delicada situación emocional en la que luchó contra el “dolor, la vergüenza y los traumas”.

“Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que albergaba en su interior, y esto resultó en su muerte” Obituario Sophie Nyweide

Sophie Nyweide habría recibido apoyo de sus allegados, terapeutas y agentes del orden; sin embargo, “sus esfuerzos no pudieron salvarla de su destino”.

“Ella repitió una y otra vez que se las arreglaría sola”, señaló la familia, admitiendo que la actriz rechazó el tratamiento que ‘posiblemente’ le habría salvado la vida.

Su trabajo como actriz, el cual inició a los 5 años de edad, habría sido el lugar seguro de Sophie Nyweide, ya que este fomentaba su talento y su bienestar.

Finalmente, la familia de Sophie Nyweide pidió a los dolientes que en lugar de flores hicieran una donación a RAINN (Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto).

Sophie Nyweide, actriz de La Ley y el Orden (Especial)

¿Quién fue Sophie Nyweide, actriz de La Ley y el Orden?

Sophie Nyweide debutó durante el 2006 como el personaje principal en la película Bella, y años más tarde participó en películas como:

And Then Came Love (2007)

Margot at the Wedding (2008)

Mammoth (2009)

An Invisible Sign (2010)

Shadows and Liess (2010)

Noé (2014)

En televisión, la actriz apareció en un episodio de 2007 de La Ley y el Orden. En 2015 realizó el que sería último trabajo, un episodio del reality What Would You Do?