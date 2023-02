Una noticia triste para todos los fans de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales; este 19 de febrero se dio a conocer la muerte del actor Richard Belzer.

Richard Belzer fue conocido por su papel de John Munch en la mencionada La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, siendo parte de varias temporadas del show.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor y comediante se encontraba en su casa de Bozouls, Francia, al momento de su muerte.

El primero en reportar el fallecimiento fue su amigo de toda la vida, el escritor Bill Scheft, quien se encontraba con él cuando murió; supuestamente sus últimas palabras fueron “Fuck You, Motherfucker”.

Hasta el momento no se han señalado las causas; pero se sabe que el actor padecía varias enfermedades desde hace tiempo, lo cual habría mermado su salud con los años.

Richard Belzer (NBC)

¿Quién fue Richard Belzer?

Richard Belzer, nació el 4 de agosto de 1944 en Bridgeport, Connecticut; en varios momentos su vida fue caótica debido a problemas familiares.

La madre de Richard Belzer murió de cáncer de mama en 1964, mientras que su padre se suicidó 4 años después, en 1968.

Estos sucesos marcaron la vida del actor, quien tras el fallecimiento de su padre decidió dedicarse no sólo al arte dramático, también a la comedia.

Durante toda su vida realizó presentaciones en vivo de comedia stand-up, apareciendo en programas como “Late Night with David Letterman” y “The Howard Stern Show”.

Si bien tuvo algunos papeles destacados en series y películas como The Groove Tube y Homicide, su saltó a la fama se daría en 1999 con el estreno de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Richard Belzer se mantuvo en el show hasta la temporada 17 de 2016, cuando se retiró definitivamente de la actuación.

Richard Belzer en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (NBC)

Richard Belzer también se destacó como escritor y activista

Además de su faceta como actor y comediante, Richard Belzer se destacó también en el campo de la escritura, sobretodo haciendo ensayos satíricos acerca de la sociedad estadounidense.

Los libros más destacados de Richard Belzer son “UFOs, JFK, and Elvis: Conspiracies You Don’t Have to Be Crazy to Believe” y “Dead Wrong: Straight Facts on the Country’s Most Controversial Cover-Ups”.

Además, fue un defensor de los derechos de los animales y ha participó en varias organizaciones benéficas.

Incluso después de su retiro, dedicó gran parte de su tiempo en apoyar todo lo relacionado al activismo en favor de los animales, ganándose el aprecio de varias organizaciones mundiales.

Descase en paz, Richard Belzer.

Con información de The Hollywood Reporter.