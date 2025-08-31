Tal parece que La Granja VIP está por iniciar el encierro de sus participantes, según no hizo creer Ferka.

Ferka -de 39 años de edad- escribió un mensaje en su cuenta de X detallando que está por empacar sus cosas ¿para La Granja VIP?

La Granja VIP está por encerrar a sus participantes, según un mensaje de Ferka

Un mensaje de Ferka se robó toda la atención de sus seguidores, quienes aseguran que es una de las participantes confirmadas para La Granja VIP.

“La hueva de empacar”, escribió Ferka, agregando emojis en su cuenta de X.

Ferka (Twitter @Ferka / Twitter @Ferka)

Ferka, quien confirmó su ruptura con Jorge Losa, detalló que está por comenzar un nuevo reto.

Las palabras de Ferka cobraron relevancia entre los internautas, quienes aseguran está por encerrarse en La Granja VIP 2025.

El nuevo proyecto de TV Azteca que ya genera grandes expectativas en la audiencia a casi un mes de su estreno.

La producción no ha revelado a los participantes confirmados para este nuevo reality, lo que mantiene en incertidumbre al público.

Sin embargo, poco a poco se han ido filtrando los nombres de las celebridades que se sumarían a La Granja VIP.

Cabe destacar que Ferka tiene una amplia experiencia en reality shows ; sus últimos proyectos fueron MasterChef Celebrity y La Casa de los Famosos México.

Actualmente, Ferka muestra su faceta como conductora en Venga la Alegría Fin de semana.

Ferka (@ferk_q / Instagram )

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP 2025, el nuevo reality show de TV Azteca, busca competir por el rating y cautivar a la audiencia esta por iniciar.

De acuerdo con información, La Granja VIP se estrena el domingo 12 de octubre 2026 por Azteca Uno.

El objetivo de La Granja VIP es reunir a un grupo de celebridades, quienes dejarán su vida glamurosa para ser encerrados en una granja.

Los participantes deberán adaptarse y realizar diversas labores de campo para seguir en la competencia.

La Granja VIP será conducido por Adal Ramones, presentador que regresa a las filas de TV Azteca para volver a conectar con distintas generaciones.