El capítulo final de la primera temporada de House of the Dragon ha dejado miles de corazones rotos, y por supuesto los memes que no podían dejarse de lado. Esta nota contiene spoilers.

House of the Dragon es la serie precuela de Game of Thrones, inspirada en el libro ‘Fuego y Sangre’ del autor George R.R Martin que llegó al final de su primera temporada el pasado 23 de octubre.

Y como era de esperarse, el final de temporada de House of the Dragon han dejado en el piso a los fans, por lo que los memes y corazones rotos no podían hacerse esperar.

En el capítulo pasado de House of the Dragon se dio la coronación de Aegon II (Tom Glynn-Carney) tras la muerte del rey Viserys (Paddy Considine), usurpando el derecho al Trono de Hierro de la princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy).

Por lo que ahora, tras enterarse de lo que ha sucedido, Rhaenyra tiene un colapso y pierde a su bebé no nato, siendo esta la primera escena impactante que rompió los corazones de los fans de House of the Dragon.

Y es que además, para que llegue la segunda temporada de House of the Dragon -la cual ya fue confirmada-, habrá que esperar al menos dos años.

Memes se lamentan la pérdida del príncipe Lucerys y se burlan de Aemond y Vaghar

El nuevo episodio de House of the Dragon ha dejado un sin fin de reacciones, memes y corazones rotos.

El episodio 10 de House of the Dragon ya se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max, siendo este el capítulo final de la primera temporada.

Pero lo que realmente ha destrozado los corazones de los fans de House of the Dragon, fue la muerte del príncipe Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) a manos de Vaghar, el dragón del príncipe Aemond Targaryen (Ewan Mitchell).

Y aunque ciertamente quienes leyeron los libros de George R.R. Martin ya sabían que esto ocurriría, la muerte del joven príncipe en House of the Dragon, la manera en cómo lo plasmaron no solo destruyó los corazones e inspiró memes; sino también causó un debate.

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes expresan inconformidad con los personajes de Aemond y Daemon Targaryen

El capítulo final de la primera temporada de House of the Dragon, no solo ha dejado corazones rotos y memes, sino también inconformidad entre los fans.

Y es que muchos se quejaron que al personaje de Aemond le quitaron las motivaciones tras dejar en claro que no quería matar a Lucerys, cuando en el libro es todo lo contrario.

Además, entre los memes y corazones rotos de House of the Dragon, otro de los debates a discutir fue el desarrollo de Daemon Targaryen (Matt Smith), pues hubo una escena que no cuadró con el desarrollo del personaje.

Por lo que el capítulo final de la primera temporada de House of the Dragon ha causado todo un debate en redes sociales, dejando memes cuestionando qué es pasará en la segunda temporada con Rhaenyra y los demás personajes de la serie.

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon

Memes del final de temporada de House of the Dragon